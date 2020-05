Declarația pe propria răspundere are mai multe motive pentru care o persoană pote să iasă din localitate, iar tinerii au încercat să evite orice fel de amendă.

„Suntem din Bucureşti. Am plecat dimineaţă şi a fost ok, a fost liber. Simţeam nevoia să plecăm. Am stat două luni în casă, nu mai rezistam”, a spus un tănăr pentru Digi24.

Întrebat despre ce a bifat pe declarație pentru a putea pleca din Capitală, acesta a răspuns că „punctul 8, cred. Alergăm pe malul mării”.

Potrivit declarației, bifarea punctului 8 cu privire la activitățile recreativ-sportive, permite românilor să plece la munte sau la mare.

Ce spun localnicii?

Localnicii sunt în mare parte mulțumiți de liniștea de pe litoral.

„Suntem din Constanta. Ne-a lipsit în această perioadă aerul şi soarele. Bineînțeles, plaja e locul unde mergem să ne luăm porţia de plajă şi de soare”, a declarat un tânăr.

„Apa este foarte bună şi cred că mâine ne începem plaja”, a mai spus o femeie.