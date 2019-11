Miercuri, 27 noiembrie, reprezentantul Ministerului Public a cerut ca patronii Clubului Colectiv să primească pedeapsa cu închisoarea timp de 12 ani fiecare, în timp ce, pentru administratorul firmei care a montat artificiile în acea noapte, au cerut o pedeapsă de 14 ani de detenție.

Pedeapsa pentru Daniela Niță, administratorul firmei, este mai mare deoarece aceasta este acuzată și de distrugerea probelor.

Luni, în prima zi a dezbaterii, s-a certu și pedepsirea fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Pentru el s-a cerut pedeapsa maximă, adică 15 ani de închisoare.

Cristian Popescu Piedone neagă toate acuzațiile

Fostul primar al Sectorului 4 a declarat în fața instanței că nu se consideră vinovat de ceea ce s-a întâmplat în seara de 30 noiembrie 2015, atunci când mai mult de 60 de tineri au murit arși.

„În educaţia pe care am primit-o am învăţat să spun adevărul, să nu mint şi să recunosc unde am greşit. Am spus adevărul şi nu am ce să recunosc pentru că în situaţia de faţă nu am greşit cu nimic. Dacă în seara aceea în club erau şi copiii mei, la fel v-aş fi spus, că nu am greşit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere şi pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine”, a spus fostul primar al Sectorului 4.

Părinții victimelor doresc daune uriașe

Luni, judecătorul care se ocupă de acest caz, Mihai Bălănescu, i-a ascultat pe părinții victimelor din Colectiv. Atât familiile celor care au murit, cât și familiile celor care au reușit să scape doresc daune uriașe.

Astfel, persoanele rănite care au supraviețuit acestui incendiu au pretenții financiare de la zeci de mii de euro până la opt milioane de euro, în timp ce familiile ale căror copii au murit cer daune materiale de zeci de milioane de euro.

Dosarul Colectiv a fost trimis în instanţă în aprilie 2016 de Parchetul General, iniţial la Judecătoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucureşti

