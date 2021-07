Fostul adjunct al SIE, Silviu Predoiu, în rezervă acum, s-a enervat rău după ultima decizie a celor de la USR-PLUS. Aceştia au anunţat că la finalul săptămânii trecute i-au exclus din partid pe toţi rezerviştii care ar fi fost la un moment dat în structurile din securitatea naţională.

Silviu Predoiu i-a făcut praf pe cei de la USR-PLUS

Silviu Predoiu a dat de pământ cu cei din USR-PLUS după ultima decizie a acestora. Mai mult, i-a catalogat pe aceştia drept incompetenţi, dar se şi întreabă cum ar fi putut aceştia să ştie cine sunt oamenii care în trecut au lucrat în structurile statului.

„O „veste bună” de la partidul care pretinde că luptă împotriva discriminării pe orice criterii, fie ele de sex, gen, vârstă, religie și ce o mai rămâne, mai puțin însă, după cum vedem, pe cele profesionale: „Biroul Naţional al USR PLUS a luat, vineri, o decizie „istorică”: au fost excluşi din partid toţi rezerviştii din structurile de securitate națională”

Este adevărat, suntem asigurați de Sergiu Hossu, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, că această decizie a Biroului Naţional al USR PLUS are la bază statutul USR care „prevede că e interzisă adeziunea foştilor ofiţeri din serviciile de securitate naţională, fie că vorbim de SRI, SIPI, SIE şi altele. Această interdicţie apare în formularul de adeziune la USR”.

Atenție, nu este vorba despre foști ofițeri sau colaboratori ai Securității, cum ar putea părea la o primă privire ci de cei care, după 1990 au activat, poate chiar și numai pentru câteva luni, într-o structură de informații a Romaniei democratice, stat membru NATO și UE!!

Inițial am avut îndoieli că așa ceva ar putea să apară în documente oficiale ale unui partid în Romania anului 2021, dar ….. le-am gasit. Da, așa este, poate fi acceptată in USR orice persoana a cărei “integritate morală nu poate fi pusă la îndoiala” și care are o reputație “ce nu poate prejudicia prestigiul si imaginea USR”.

În mod evident însă, în opinia USR-istă, nu se încadrează în această categorie nicio persoană decât dacă „nu a făcut sau nu face parte din cadrele unui serviciu secret din România sau din străinătate”(!!).

Silviu Predoiu, atac dur la adresa USR-PLUS

Deci pentru „politicienii USR” un tânăr, chiar și născut după 1990, absolvent de învățământ superior, trecut printr-un proces riguros de selecție, care a jurat să-și apere țara „chiar și cu prețul vieții” ca ofițer operativ, analist, finanțist, specialist IT sau poate cadru medical în oricare dintre serviciile de informații române, poate doar pentru o zi, poate pentru o lună, un an sau mai mulți, prezintă același risc de compromitere pentru un partid din coalitia ce conduce astăzi România ca și un cadru al unui serviciu de informații strain, ostil sau aliat, nici nu mai contează.

O fi dreptul lor să-și selecteze membrii pe ce criterii doresc, la fel cum nu cred că este nicio pierdere pentru vreun rezervist că Barna, Năsui, Drulă, Bulai & comp nu-l acceptă in partid. Ce nu înțeleg eu este altceva – dacă tot consideră că fostele cadre ale “serviciilor secrete” sunt sursa răului și dacă tot sunt la putere, de ce nu desființează ei serviciile astea, pentru că nu poți sa-ți bati joc la nesfârșit de o categorie profesională, făcând-o mereu țapul ispășitor pentru incompetența ta.

P.S. As vrea să știu și eu formula magică prin care USR îi identifică pe cei care fac sau au făcut parte dintr-un serviciu secret străin. Nu de alta, dar ma gândesc că am muncit aiurea o viața in contraspionaj”, a tunat Silviu Predoiu pe o reţea de socializare.