Tribunalul Giurgiu a decis! Liviu Dragnea poate să iasă din spatele gratiilor. După ce liderul politic și-a expus cauza, magistraţii de la Tribunalul Giurgiu au rămas în pronunţare cu privire la decizia de eliberare condiţionată. In final, au decis: fostul lider PSD Liviu Dragnea va fi eliberat din închisoare. Decizia este definitivă.

Avocata sa a dat și primele declarații.

„Ce pot să vă spun mă bucur nespus că s-a făcut dreptate. Sunt foarte emoționată. O să mergem spre București și o să fie făcute toate documentele. Mă bucur foarte tare. Există oameni cinstiți și judecători minunați”, a comentat ea. Potrivit acesteia, se va trimite minuta, se vor îndeplini formațiunile și în câteva ore Dragnea va ieși pe poarta Penitenciarului Rahova.

În opinia sa, Tribunalul Giurgiu i-a purtat noroc lui Liviu Dragnea.

Dosarul în care implicat Liviu Dragnea a fost trimis la Tribunalul Giurgiu. Acest lucru s-a petrecut după ce Curtea de Apel București au acceptat strămutarea procesului de la Tribunalul București. Judecătorii de Tribunalul Giurgiu au analizat cererea făcută de fostul lider PSD împotriva sentinței judecatoarei Madalina Mirela Stirbu de la Judecatoria Sectorului 5, care, în 27 aprilie 2021, a respins liberarea conditionata a fostului presedinte PSD, deși acesta îndeplinea toate condițiile pentru a putea fi eliberat.

În timpul audierii sale prin videconferință, Dragnea a ținut să spună că ar fi putut să aibă un comportament diferit față de cel avut dinainte de a ajunge aici.

Explicațiile oferite chiar de Liviu Dragnea

“Am constatat din motivarea pe fond că eu am toate criteriile îndeplinite și nu pot fi eliberat, cum vine asta? Singura problemă e că am dat acel interviu cu instalația din penitenciar și chiar am avut o pedeapsă suplimentară. Nu puteam să am un comportament diferit față de cel avut dinainte de a ajunge aici.

Cu decență și demnitate mi-am dus pedeapsa. Am muncit zilnic când mi s-a permis, am fost la cursuri, lunar am primit recompense, inclusiv iunie, iulie. Să judecați conform legii și să admiteți cererea de eliberare condiționată”, a spus Liviu Dragnea.

Avocata sa i-a susținut cauza. Ea a spus că nu s-a ţinut cont de conduita lui Dragnea în penitenciar şi de recomandarea comisiei de eliberare condiţionată.