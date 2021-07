La o săptămână după ce DNA a deschis un dosar penal ce viza acţiunile lui Ion Rădoi, care a încercat să împiedice demolarea chioşcurilor și la doar câteva zile distanță după ce G4media.ro a publicat stenogramele din dosarul DNA în care Piedone îi spune lui Ion Rădoi să îi dea jumătate de staţie de metrou pentru spaţii comerciale, edilul a luat o decizie de ultimă oră.

Mai exact, în noaptea de marți spre miercuri, o firmă subordonată Primăriei Sectorului 5 din Bucureşti a demolat chioşcurile amplasate ilegal de sindicatul de le metrou în staţia Izvor, potrivit unor martori la operaţiune consultaţi de G4Media.ro.

Amintim faptul că decizia edilului vine după ce luni, g4media.ro a publicat stenograme din dosarul DNA în care Piedone apare spunându-i lui Rădoi să îi dea jumătate de staţie de metrou pentru spaţii comerciale.

Mai exact, primarul sectorului 5 Popescu Cristian Piedone i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea „jumătate din spaţiile comerciale de la Izvor”, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5. Este vorba despre stațiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluţiei.

În final, Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sectorului 5.

Stenogramele DNA

„Piedone: După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor şi mie?

Ion Rădoi: O juma de staţie întreagă îţi dau! Piedone: Hai, te iubesc, stai liniştit! Deci, fratele meu şi ai văzut că, mă tu ai văzut reacţia mea şi a lui Negoiţă, da? Noi vorbim de cerebral, nu vorbim de …. (…)

Piedone: Deci, tati, bazează-te pe mine, atât îţi spun! Şi las-o în înţelepciunea legii s-o rezolve pentru că eu îs pe lege şi le-o dau pe lege înapoi, da? Ion Rădoi: Da! Piedone: Cum tu le-o dai la ăştia care-i acţionezi în judecată şi le ceri daune şi toţi la toţi primarii…

Ion Rădoi: Exact! Paişpe le …

Piedone: Eu aşa îţi dau ţie, da? (neinteligibil) Cine?

Ion Rădoi: Negoiţă! Că i-am zis pe nume!

Piedone: Păi stai puţin! Negoiţă nu-i cu tine?

Ion Rădoi: Ba da! Păi lucrează la fel ca tine!

Piedone: Păi asta tre să-i spui! Acuma, fără lipsă de modestie, în Bucureşti astăzi, dar în Bucureşti astăzi, orice măsură, orice unitate de măsură ai avea, sunt 2 primari, Negoiţă şi Piedone! Şi mai e Băluţă, dar Băluţă e un tip care se dă după ploaie! Ion

Rădoi: A cam semnalizat la stânga şi a luat-o la dreapta, ştii cum zicem noi în transporturi!

Piedone: Nu e bai, nu e bai!

Ion Rădoi: Nu e voie! Nu e voie să faci asta! Dar nu e mă, nu e bărbat, n-a fost bărbat să faci asta, dar ce ai mă, de ce te fereşti mă, de ce faci lucrul ăsta? Că, bun, o să-l târâm prin nişte procese, nişte d-astea, una, alta, dar la ce-ţi foloseşte mă? La ce-ţi foloseşte? Tâmpenia asta!”, este doar o parte din stenograma publicată de sursa citată.

Reacția lui Piedone după publicarea stenogramelor

Contactat după publicarea stenogramelor, Piedone a declarat că discuția a fost doar o glumă, în contextul în care fiecare stație de metrou este pe lege. El a adăugat că telefoanele sunt ceva, iar documentele cu totul altceva, subliind faptul că nu poate face astfel de greșeli elementar.

„Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, şi la telefon, să mi se dea jumătate de staţie, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege. Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioşi, am aproape 28 de ani în administraţie, nu pot face asemenea greşeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Piedone pentru G4Media.ro.

Totodată, acesta a mai adăugat că în cursul zilei de joi a emis de pe 11 iunie autorizaţie de demolare pentru chioşcurile din staţiile de metrou din Sectoul 5. El declara că magazinele vor fi demolate în următoarele zile, pe cheltuiala Metrorex, de către o firmă a Primăriei Sectorului 5.

Pe de altă parte, procurorii DNA susțin că stenogramele de inculpare a liderului de sindicat de la metrou, Ion Rădoi, arată că primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi întârziat în mod intenţionat să demoleze chioşcurile ilegale de la metrou de pe raza Sectorului 5.

În același timp, documentul mai arată că Cristian Popescu Piedone i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea şi lui spaţii comerciale, la stația de metrou Izvor, iar în schimb, acestea rămâneau nedemolate.