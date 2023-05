Plafonarea prețului laptelui ar putea fi extinsă

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit despre măsura de plafonare a preţului la lapte, precizând că producătorii nu trebuie să reducă preţul, această decizie fiind instituită la cele două verigi ale lanţului de producţie şi anume la procesare şi la retailer.

Petre Daea a fost întrebat joi în legătură cu plafonarea preţului la lapte şi dacă are de gând să extindă această măsură şi la alte produse din coşul zilnic.

„În primul rând, o urmărim să se implementeze în integralitatea ei, pentru că suntem, iată, în primele zile din momentul în care s-a declanşat de această acţiune şi în fiecare dimineaţă luam date din ţară, inclusiv azi dimineaţă la 7.30, şi de la structurile judeţene, am luat să vedem de la raft care este situaţia implementării. Am un document pe care mi l-a înaintat de Consiliul Concurenţei, care este instituţia statului ce implementează această măsură pentru cele două produse şi spun cele două produse: lapte de 1,5 grăsime şi lapte de 3,5 grăsime, am un document în care spune că până la această dată, din informaţiile dumnealor, în 78% din cazuri s-a implementat această măsură de reducere. Noi urmărim în aşa fel încât să fim convinşi că aceasta este realitatea. Măsura se implementează pe o perioadă de şase luni de zile. După şase luni de zile vom analiza”, a transmis ministrul Agriculturii la Prima News.

Producătorii nu vor reduce prețul

El a mai fost întrebat dacă şi producătorii ar putea contribui la această plafonare de preţ.

„Producătorii nu trebuie să reducă preţul. Această măsură a fost instituită şi a fost o măsură voluntară la cele două verigi ale lanţului de producţie şi de valorificare şi anume la procesare şi la retailer. Fermierii nu sunt puşi în această situaţie pentru că ei au o serie întreagă de şocuri. Pe fermierii respectivi îi ajutăm cu un sprijin de 73 de euro pe fiecare vacă în parte ca să poată să treacă peste greutăţile momentului. Nu se pune problema reducerii preţului de la fermieri sub nicio formă. Cele două verigi ale lanţului sunt procesarea şi valorificarea, practic comercianţii sunt chemaţi să răspundă la acest comandament social pe care îl dorim cu toţii şi este necesar pentru ţară”, a mai afirmat Petre Daea.

Acordul voluntar între retaileri şi procesatori pentru reducerea preţului laptelui proaspăt de consum, la care au acceptat să participe toate marile reţele comerciale, se aplică începând de la 1 mai, pentru o perioadă de 6 luni, conform anunţului făcut recent de Consiliul Concurenţei. Reducerea de cel puţin 20% a preţului la raft se va aplica laptelui de provenienţă românească şi se va împărţi între retaileri (minimum 10%) şi procesatori (minimum 10%). Preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu a precizat, însă, că este posibil să dureze câteva zile până când această măsură se va aplica în toate magazinele, ţinând cont că trebuie renegociate contractele cu fiecare producător şi epuizate stocurile existente.

Optsprezece dintre cei 23 de procesatori, respectiv 78%, participă la acordul voluntar temporar pentru reducerea preţului laptelui.

Este nevoie de măsuri excepționale

Premierul Nicolae Ciucă, a declarat joi, la începutul ședinței de Guvern, că situația a depășit estimările, motiv pentru care a fost nevoie de decizii și măsuri excepționale. Acesta i-a cerut ministrului Petre Daea să prezinte împreună cu Consiliul Concurenței măsurile privind industria laptelui.

„Doresc să îmi prezentați, împreună cu Consiliul Concurenței, măsurile pe care le-am discutat împreună cu fermierii pe ceea ce înseamnă industria laptelui. Au fost discuții care au fost agreate cu procesatorii și retailerii.

Practic, discutăm despre toți jucătorii aflați pe acest lanț și știu până în acest moment că au fost acceptate aceste decizii de către majoritatea procesatorilor și au contribuit împreună cu lanțurile de comercializare la scăderea prețului laptelui la raft.

Totodată, la acea întâlnire am discutat că veți desfășura și se va coordona de la nivelul Ministerului Agriculturii un grup de lucru fermieri/procesatori pentru a lua măsurile care se cuvin pentru decizii pe termen mediu și lung, astfel încât să nu mai întâmpinăm astfel de probleme”, a declarat premierul.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a venit cu detalii în ceea ce privește măsurile.

„Toate marile lanțuri de magazine participă la program. Majoritatea procesatorilor au declarat intenția de a participa şi faptul că participă la program. În esență, avem un mare producător care e încă în discuții și cu noi, cerând clarificări, și cu lanțurile de magazine. Acum, aplicarea, desigur, diferă de la magazin la magazin, pentru că sunt sute de magazine și sunt câteva zeci de produse, deci vorbim, pe ansamblu, de câteva mii de produse la care trebuie operate aceste reduceri. Deci evident că aplicarea nu e integrală în momentul de față şi ne așteptăm să mai dureze câteva zile până s-o vedem generalizată în toate magazinele lanțurilor și la toate gamele producătorilor”, a precizat președintele Consiliului Concurenței.