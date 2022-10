Revista Capital: Care considerați că au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru 2022?

INNA: Am avut un an bun, plin de proiecte frumoase care m-au făcut să fiu cât mai aproape de fanii mei prin muzica mea.

Am organizat cel de-al doilea sezon al unui proiect special și drag mie „Dance Queen’s House”, 20 de zile în care am stat izolată într-o casă cu producători și compozitori alături de care am lucrat și am făcut multe piese. A rezultat un album cu 15 piese ”Champagne Problems”. Fanii au putut fi la curent cu tot ce am făcut în casă, cum arată procesul creativ, datorită episoadelor de pe YouTube pe care le-am postat în acea perioadă.

Am lansat și piesa ”Up” în colaborare cu Sean Paul, unul dintre cei mai iubiți artiști din lume și mă bucur că atât de multă lume a susținut-o, ajungând sus în topuri în mai multe țări din lume.

Am avut și cel de-al doilea sezon de Masked Singer, show-ul de la PRO TV în care am fost detectiv pentru a doua oară și care mi-a dat multă energie bună, aproape că nu simțeam că sunt la o filmare, era multă distracție.

Și anul acesta, continuu cu multă muzică, urmează multe surprize și colaborări.

A avut momente în care a fost tentată să renunțe la tot

R.C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul vieții si cum le-ați rezolvat?

INNA: Începutul meu în industria muzicală m-a luat complet pe nepregătite, pentru că prima piesă, „Hot”, a devenit virală peste noapte și eu nu mă așteptam să mi se schimbe viața fundamental: concerte, interviuri, ședințe foto, specialiști cu care să lucrez pe diferite zone.

Dar cred că eu sunt cel mai bun exemplu, că prin muncă și perseverență, chiar și cele mai grele momente, pot și depășite. Au fost multe momente în care simțeam că trebuie să renunț, că e prea mult pentru mine. Din fericire, nu am făcut-o și îmi trăiesc visul și astăzi.

R.C: Care este rețeta succesului în industria muzicală?

INNA: Multă muncă, perseverență, o echipă puternică și motivată care să creadă în talentul tău și în tine ca artist.

R.C: Cum arată programul dumneavoastră într-o zi?

INNA: Diferă de la o zi la alta: când sunt acasă, încep ziua cu sport, un mic dejun sănătos, o cafea bună, apoi merg la studio, mă văd cu prietenii, particip la ședințe cu echipa mea sau am filmări și ședințe foto, petrec timp cu familia.

Când plec în turneu, dimineața de regulă sunt pe drum spre aeroport, zboruri spre destinația în care am concertul, acolo soundcheck, mă odihnesc puțin la hotel și apoi mă pregătesc de show.

Călătoriile, cea mai mare pasiune

R.C: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

INNA: Muzica mea, întâlnirile cu fanii la concerte din întreaga lume, faptul că fac în fiecare zi ce iubesc cel mai mult.

R.C: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

INNA: Îmi place să călătoresc, în primul rând. Iubesc să descopăr lumea, să mă bucur de experiențe peste tot în lume, să descopăr oameni și culturi noi.

Apoi, îmi place să mă dau cu skateboard-ul, să fiu vocea unor personaje din desene animate. Îmi place și să fac fotografii.

R.C: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

INNA: Cum am spus și mai sus, muncă, perseverență, încredere în sine, oamenii potriviți alături.

R.C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

INNA: Alexandra, fata care a plecat dintr-un orășel mic de la mare din România și a zburat către mări și țări pentru a-și urma visul și a devenit INNA.

R.C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

INNA: Stay true to yourself!