Revista Capital: Care considerați că au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru 2022?

Cecilia Radu: Au fost multe proiecte interesante în care am contribuit în ultimul an, dintre care aș începe cu Obezitatea – și pentru că este o temă nouă pentru mine, din perspectivă profesională, dar, poate mai ales, pentru că este o temă care vine cu o puternică povară emoțională și de sănătate atât pentru adulți, cât mai ales pentru copii. Este o temă care se leagă puternic și de misiunea mea personală, de a avea un impact pozitiv social prin ceea ce fac. Este o arie în care ne-am implicat activ în eforturile de informare și conștientizare despre obezitate ca boală cronică, catalogată ca atare de Comisia Europeană și de numeroase organizații internaționale, care o consideră o adevărată epidemie globală.

La nivelul UE peste 50% din populația europeană înregistrează probleme de control ponderal, fie obezitate, fie suprapondere. Și în România avem o situație similară, înregistrând peste 4 milioane de români care trăiesc cu obezitate. Am lansat la începutul acestui an campania de conștientizare “Adevărul despre greutatea ta”, care își propune să aducă o mai bună informare și înțelegere a obezității unde persoanele interesate pot găsi resurse verificate care să le ajute să înțeleagă mai bine ce înseamnă această boală și să identifice un medic care le poate ajuta.

Fiind un domeniu nou, sigur că obezitatea a fost în centrul activităților din ultima perioadă, dar în egală măsură am avut proiecte în aria bolilor rare sau cea a diabetului, în care activează Novo Nordisk România. Și nu pot să nu menționez câteva lucruri despre diabet, care mi-a adus și cele mai multe împliniri profesionale și este aria terapeutică în care Novo Nordisk este unul dintre liderii la nivel global. Anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la descoperirea insulinei, un moment aniversar pe care l-am dublat recâștigând poziția de lider în diabet în România.

Trei învățăminte extrase din ultimii doi ani

R.C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei si cum le-ați rezolvat?

C.R: Aș menționa în primul rând două provocări cu care ne-am confruntat cu toții în ultimii ani, pandemia de COVID și războiul din Ucraina. Pentru mine ambele au fost lecții vii despre cum solidaritatea, parteneriatul, eforturile individuale care se coagulează în ceva mai mare, pot schimba vieți și pot genera soluții de neimaginat altfel.

Acesta a fost mediul extern impredictibil în care a trebui să conduc transformarea companiei, probabil cea mai mare provocare profesională din cariera mea. Aș menționa aici trei învățăminte care s-au desprins dintre lecțiile acestui proces:

-Focus: să își alegi corect bătăliile, în primul rând pentru oameni – pacienți, colegi,parteneri, este un element critic pentru succes.

-Echipa: am revalidat cât de important este să ai alături oamenii cu care poți reuși, în care crezi și care cred în tine, cu care ai valori comune, care se simt respectați și pot să-și exprime autentic cel mai înalt potențial.

-Un sens mai înalt: oamenii au nevoie să se mobilizeze în jurul unui ideal, al unei misiuni, al unei direcții care să conducă la un mai bine pentru mai mulți. Este însăși esența naturii umane.

R.C: Care este rețeta succesului la Novo Nordisk?

C.R: Cred că ține în primul rând de faptul că suntem extrem de ambițioși și că suntem în competiție cu noi înșine. Apoi, împreună cu colegii din echipa de leadership, ne-am străduit să construim un spațiu al exprimării libere, în care colegii să poată contribui autentic și divers, să poată crește și să-și manifeste cât mai deplin potențialul. Și păstrăm întotdeauna în centrul activităților noastre misiunea de a contribui la îmbunătățirea vieții pacienților, adică suntem conectați la un sens mai mare decât ceea ce facem individual sau la nivel de business.

Dimineața dedicată introspecției, seara este pentru familie

R.C: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

C.R: Zilele mele sunt ca regulă foarte diferite, fie prin structură, fie prin subiecte. Dar am o disciplină zilnică, mă trezesc foarte devreme dimineața și folosesc timpul de la începutul zilei pentru mine, fie că vorbim de lecturi, fie pentru momente de introspecție. Acest spațiu este important și pentru reîncărcare, și pentru inspirație și este foarte important pentru mine, un introvert extrovert, cum îmi place să mă caracterizez.

Ajung la birou de obicei înainte de ora 9 și încerc să închei programul de lucru la ora 17. Pe parcursul zilei am întâlniri cu colegii sau colaboratori externi, mulți dintre aceștia medici. Fac destul de des vizite în țară, pentru întâlniri cu echipa sau colaboratorii externi, îmi place să iau pulsul direct de la oamenii cu care lucrăm. Seara este de obicei timp dedicat familiei.De câteva ori pe săptămână am reușit să includ în rutina mea și sportul, un moment care mă ajută să echilibrez tensiunile acumulate.

R.C: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

C.R: În urmă cu șase ani, când am preluat conducerea Novo Nordisk, mă confruntam cu o lipsă de orizonturi pentru companie, nu era foarte clară direcția în care se îndreaptă. Astăzi sunt mândră să lucrez alături de o echipă puternică, de campioni, indiferent de aria terapeutică sau poziția pe care activează fiecare. Efectiv facem performanță și rescriem repere în orice întreprindem și avem recunoaștere internă și externă pentru toate aceste eforturi. Nu am reuși toate acestea fără un sens mai mare, fără o misiune care este mai mare decât activitatea fiecăruia: să contribuim la îmbunătățirea vieții pacienților prin fiecare proiect, prin fiecare inițiativă.

Propriu zis am pus bazele unei companii în care eu, în primul rând, mi-aș fi dorit să lucrez pe orice nivel managerial. Și nu în ultimul rând, mă simt o mamă tânără, chiar cu copii de 24 și 14 ani. I-am crescut cu spirit independent, autonom, chiar de luptători și mă bucur că pot să le fiu și mamă, și prietenă. Cea mai frumoasă realizare ca mamă sunt oamenii frumoși care au devenit copiii mei și știu că și ei vor contribui mai departe să facă mai bună lumea în care trăim.

Preferă vacanțele în locuri izolate și sălbatice

R.C: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

C.R: Deși nu știu cât este un hobby, aș menționa că îmi aleg de regulă vacanțele în locuri izolate și sălbatice, care mă ajută să experimentez realitatea în alt ritm și îmi dau perspectivă. Urmăresc destul de mult și mă inspir mult din sport și din poveștile campionilor care transformă imposibilul în posibil.

R.C: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

C.R: Nu cred că succesul este o chestiune de gen, masculin sau feminin. Cred că este mai degrabă vorba de viziune, de încredere, de perseverență, coerență și dorință de a reuși, de a ști să renunți, să îți alegi bătăliile. Mai este despre omul potrivit la locul potrivit, contează mult să găsești mediul care să te susțină. Și poate e vorba puțin și de șansă.

R.C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

C.R: Sunt pasionată să lucrez cu oameni, dar îmi plac și strategia precum și… “construcțiile” 🙂 – mi-a făcut plăcere să construiesc piesă cu piesă un business care crește acum frumos la Novo Nordisk România, alături de o echipă care este astăzi bine coagulată și excelează, într-un context profesional în care oamenii se pot exprima la cel mai înalt potențial al lor, în mod autentic.

R.C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

C.R: Mahatma Gandhi: In a gentle way, you can shake the world! Winston Churchill: Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.