Este vorba despre acrilamidă, care poate fi întâlnită și în alte alimente precum biscuiții sau chipsurile. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a confirmat că această substanță chimică prezintă un risc de sănătate publică, crescând riscurile de cancer în rândul consumatorilor.

Ce este acrilamida

Acrilamida este un compus chimic, acesta se formează în alimentele bogate în amidon în etapa procesării lor la temperaturi înalte, o putem deci întâlni în orice aliment produs din făină care a fost prăjit, copt sau fript. Drept urmare, poate conține acrilamidă întreaga gamă de biscuiți, chipsuri, cartofi prăjiți, cafea, cereale sau pâine prăjită.

EFSA a realizat o cercetare complexă bazată pe circa 100 de studii științifice și a datelor strânse de la consumatori, ONG-uri și din sectorul industriei agro-alimentare. Potrivit instituției europene, studii realizate pe animale au arătat că substanța este genotoxică și cancerigenă, având potențialul de a deteriora ADN-ul, provocând cancer. Autoritatea Europeană a concluzionat că acrilamida poate mări riscul de dezvoltare a unui cancer, accentuând că cei mai vulnerabili sunt copiii.

Deși concluziile cercetării EFSA nu au valoare de constrângere, ele pot determina Uniunea Europeană să legifereze limitarea expunerii consumatorilor la această substanță dăunătoare. UE poate începe în viitor să susțină modificarea obiceiurilor alimentare sau de pregătire a alimentelor, totodată poate întări controlul asupra producției alimentare.

Pâinea consumată în exces poate provoca boli grave

Potrivit nutriționiștilor, glutenul care se găsește în pâine poate provoca peste 55 de boli, iar pâinea albă este la fel de periculoasă ca cea integrală sau de secară.

The New England Journal of Medicine a publicat o lista cu cele 55 de boli care pot fi provocate de consumul de gluten. Printre acestea, amintim: osteoporoza, boala de colon iritabil, boli inflamatorii intestinale, diverse tipuri de anemie, diverse tipuri de cancer, artrita reumatoidă, lupusul, scleroza multiplă și aproape toate bolile autoimune.

Aceeași sursă arată că glutenul poate provoca boli neurologice, inclusiv anxietate, depresii severe, schizofrenie, demență, migrene, epilepsie și neuropatie.

Glutenul este o proteină greu de digerat care se găsește în cereale cu spic precum grâul, hamut, orzul și secara. Fiind greu de digerat, proteinelor nedigerate vor pluti prin fluxul sanguin, creând reacții autoimmune.