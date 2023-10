Cătălin Ţepelin a avut o primă reacție la concedierea sa de către conducerea trustului Ringier. El susține că a fost concediat deoarece s-a împotrivit unor decizii care mergeau împotriva principiilor unei prese independente.

Concedierea lui vine după ce Gazeta Sporturilor și Libertatea au reclamat, oficial, presiuni în cazul unor „articole sensibile despre industria pariurilor”. Țepelin a lucrat timp de două decenii pentru GSP. Decizia concedierii lui a fost anunțată de către Cătălin Tolontan pe Facebook.

Jurnalistul a mai precizat că a avut parte de presiuni în ceea ce privește politica editorială, mai ales în ultimul an. El vorbește despre anumite discuții în contradictoriu avute cu managementul trustului. Acestea ar fi fost purtate pe marginea strategiei și poziționării publicației Gazeta Sporturilor.

El susține și că alături de Cătălin Tolontan a transmis către Ringier AG aceste îngrijorări de „o imixtiune a comercialului în editorial”. Iată care a fost răspunsul reprezentanților trustului:

Iar ingerința asupra independenței jurnalistice este interzisă nu doar de codul de conduită al Ringier, ci și de legea română. Am transmis că eu și colegii mei nu vrem să lucrăm sub o asemenea presiune. Și nici nu vrem să arătăm conducerii, înainte de publicare, articolele „sensibile” despre industria pariurilor, de exemplu. Ni s-a replicat că nu e cazul”, potrivit jurnalistului .

„În ultimul an, au fost mai multe discuții în contradictoriu cu managementul elvețiano-bulgar pe marginea modului de lucru, a strategiei și poziționării GSP. În urmă cu o lună, pe 28 august, alături de Cătălin Tolontan am comunicat și conducerii executive a Ringier AG precum și Boardurilor companiei, printr-o discuție face-to-face la Zurich însoțită de o scrisoare oficială semnată de 25 de lideri ai redacțiilor GSP și Libertatea, că au fost mai multe episoade care, în opinia noastră, sugerau o imixtiune a comercialului în editorial.

Cătălin Ţepelin povestește că a primit răspunsul conducerii Ringier luni, 2 octombrie. Aceasta denunța o nepotrivire de caracter:

„Iar răspunsul final a venit ieri, 2 octombrie: nepotrivire de caracter. Conducerea Ringier este în dezacord cu motivarea mea, susținând că decizia ireversibilă a despărțirii nu are nicio legătură cu demersul din august ori cu libertatea de exprimare a redacției.

El a mai adăugat și că a cerut să fie lăsat să lucreze liber, în interesul publicului. În schimb, i s-ar fi cerut să lucreze în interesul unor terți, parteneri de publicitate sau personalități sportive.

„Nu, nu plec de la Gazetă pentru că vreau „să caut alte oportunități” ori pentru că mi-am dorit „să explorez noi orizonturi”, cum se spune în astfel de momente.

Am cerut să fiu lăsat să lucrez, alături de echipa Gazetei, așa cum am făcut-o dintotdeauna: liber, onest și în interesul publicului, nu al unor terți, fie că ei sunt parteneri de publicitate, persoane din sport sau din afara lui, companii etc. Decizia Ringier a fost că nu mai poate lucra cu mine”, susține Țepelin.