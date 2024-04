Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost întrebat despre prezența numelui său pe documentele medicale de la Anemona Med și pe cele legate de COVID, în ciuda afirmațiilor sale că nu desfășoară consultații la această clinică.

Cătălin Cîrstoiu a menționat că astăzi este o zi dedicată Transporturilor și că la un moment dat vor avea o discuție amplă pe acest subiect. El spune că dorește să vorbească doar despre transporturi. De asemenea, a mai spus că va susține o conferință pe această temă pentru a-și explica opinia detaliat.

El a mai spus că vrea să mai adune niște informații înainte de conferința respectivă.

Acesta a mai fost întrebat dacă a dat consultații medicale la clinica Anemona. Răspunsul său a avut o oarecare tentă ironică.

El a menționat că în orice cabinet privat sau spital privat există niște taxe și costuri asociate. A adăugat că spitalele au propriile lor costuri și că se eliberează un decont la externare.

Candidatul PSD-PNL a explicat că fiecare act medical implică niște costuri.

Acesta a mai fost întrebat și despre declarația Colegiului Medicilor referitoare la faptul că firma Anemona nu era acreditată să ofere învățare continuă pentru medici. Medicul Cătălin Cîrstoiu a menționat că declarația sa a fost interpretată greșit.

El a mai spus că atunci când discută cu colegii săi, discută tot despre cazuri medicale și educație continuă, indiferent dacă se întâmplă într-un spital, în parc, la un congres sau pe stradă.

Medicul a explicat că atunci când un coleg mai tânăr îl întreabă cum să rezolve un caz, consideră că este responsabilitatea sa să ofere explicații. El subliniază că acesta este rolul său în calitate de profesor universitar.

Medicul a declarat că își pune expertiza la dispoziție pentru medicii din spital și că a fost solicitat să intre în sălile de operație pentru a rezolva cazuri dificile atât în spitale private, cât și în spitale publice.

El a subliniat că rolul său este să ajute oamenii în nevoie, indiferent de eventualele discuții care ar putea să apară.

De asemenea, medicul a menționat că a intervenit în cazuri de cancer osos în scopul de a salva vieți. El este conștient că unii ar putea interpreta aceste acțiuni în diferite moduri.

”Eu mi-o pun la dispoziţie, expertiza mea, şi pentru medicii din spital, şi atunci când am fost chemat la spitale private să intru în sală să rezolv un caz greu, dar şi la spitale publice unde am fost solicitat şi am lăsat tot şi m-am dus ca să salvăm un om. Punct. Rolul meu este să ajut oamenii care au nevoie de mine, indiferent că pot apare discuţii sau nu. (..) Şi da, am plecat într-un spital public, sau într-un spital privat, să ajut oamenii să ducă la bun sfârşit un cancer osos, de exemplu. Nu cred că am făcut un lucru strigător la cer că am salvat o viaţă, poate unii consideră că da, eu îmi asum treaba asta.”, a mai spus medicul.