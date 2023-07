Demisie la vârful Ringier România

General managerul companiei Ringier România, Mihnea Vasiliu, a decis să plece din funcție după 12 ani de activitate. Potrivit declarațiilor sale, transmise într-un mesaj intern, motivul principal al acestei decizii ar fi dorința de a explora noi oportunități în carieră.

Fostul general manager și-a exprimat recunoștința față de companie și echipa cu care a lucrat de-a lungul anilor, apreciind talentul și angajamentul acestora.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului”, se arată în mesajul intern al fostului general manager, potrivit paginademedia.ro.

Mesajul intern transmis în cadrul companiei

În cadrul mesajului scris transmis intern în cadrul companiei se explică faptul că circumstanțele externe au impus transmiterea anunțului în formă scrisă, înlocuindu-se astfel planul inițial de a se comunica personal această demisie în cadrul unei ședințe. Se menționează, de asemenea, realizările trustului sub conducerea lui Mihnea Vasiliu.

„Stimaţi colegi,

Vă rugăm să găsiţi mai jos o informare internă importantă, cu privire la o schimbare la nivelul conducerii societăţilor noastre.

Circumstanţele externe ne impun să vă transmitem acest anunţ în formă scrisă. A fost planificat împreună cu Mihnea Vasiliu să vă informăm personal în cadrul unei şedinţe programate săptămâna viitoare. Am fost nevoiţi să schimbăm acest lucru, intrucat este important pentru noi să ne respectăm principiile: comunicarea internă, înainte de cea externă.

Mihnea Vasiliu, care a jucat un rol important în dezvoltarea companiilor noastre, a decis să părăsească Grupul Ringier, după mai bine de un deceniu de activitate, pentru a da curs unor noi provocări profesionale.

Sub conducerea lui Mihnea Vasiliu, compania a atins etape importante, printre care transformarea fostului tabloid Libertatea într-un leading brand de digital news, integrarea şi continuarea extinderii Gazeta Sporturilor, achiziţia şi creşterea celor două platforme de marketplace, eJobs şi imobiliare.ro”, se arată în mesajul privind decizia lui Mihnea Vasiliu.