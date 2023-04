Cel mai bun înotător al lumii în 2022 nu se dezminte! Participarea lui David Popovici la CN de înot de la Otopeni pare un antrenament, el câștigând, joi, o nouă medalie de aur. Este a treia probă pe care Popovici o câștigă, el impunându-se în proba de 50 metri fluture, cu un timp de record naţional.

Popovici a câştigat cu timpul de 23.74. El a fost urmat de Denis Popescu, cu 23.95, şi Andrei Anghel, cu 24.40.

„Mi-am dorit să câştig, mă bucur că am reuşit. Din câte ştiu este nou record naţional. Încerc să nu pun presiune pe mine sau să fie redusă. Doresc tuturor sportivilor să reuşească şi să se simtă bine”, a declarat Popovici la TVR.

David Popovici a câştigat miercuri şi probele de 50 m liber şi 100 metri spate.

El va mai evolua la 100 m liber, 100 m fluture şi 400 m liber.

Miercuri, David Popovici a luat două medalii

„Omul-record” David Popovici a luat două medalii de aur miercuri. Sportivul de 18 ani a câștigat medalia de aur în cadrul probei de 50 de metri liber ce a avut loc la Campionatul Naţional de înot pentru seniori, tineret şi juniori.

Popovici a terminat proba de 50 de metri liber pe locul întâi, cu un timp de 22.62. El a fost urmat de către Constantin George Alexandru Stoica, cu 22.96, iar podiumul a fost completat de Patrick Sebastian Dinu, cu 23.31.

Apoi, Popovici a concurat și în proba de 100 de metri spate, câștigând-o și pe aceasta.

El a fost cronometrat cu un timp de 54.74. Pe locul doi s-a clasat Denis Laurean Popescu (55.05), iar pe trei a terminat Robert Andrei Badea, cu 58.89.

Antrenamente pentru mondial

„Am încercat ceva nou, să înot cu braţele întinse. Nu prea îmi place. Sunt mulţumit. Profit de faptul că nu este un concurs cu miză foarte mare. Da, chiar sunt bucuros”, a declarat sportivul.

„A început sezonul pentru posibilitatea calificării la Jocuri, în premieră avem un concurs care ne oferă posibilitatea asta. Dacă este să mă calific, super, o să mă bucur, dar cu siguranță nu e un obiectiv.

M-a obosit foarte tare proba asta, n-am mai făcut-o de mult și am uitat cum se simte. E o oboseală diferită. Ce am experimentat astăzi? Una dintre probele cu care mi-am început cariera profesionistă, când eram mic înotam foarte mult spate.

Nu mi se pare că trece repede, mai e suficient de mult. Ce fac ca să mă ajut pentru a nu mă lăsa acaparat de presiuni, așteptări, este să o iau cu pași mici.

Mai am patru zile din aceste naționale, mai am poate Cupa României, încă un concurs în vară, mai am și Mondialele. La unul dintre ele, mă voi și califica”, a spus David Popovici după ce a câștigat cea de-a doua medalie de aur.