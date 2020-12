Profesorul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru preluarea poziției de Prim-ministru, a declarat joi seară, la Antena 3, că este confirmat pozitiv în ceea ce privește infectarea cu noul coronavirus.

Rafila intrase în izolare după ce soția sa a fost confirmată pozitiv privind infectarea cu COVID-19. Reprezentantul României la OMS făcuse un test rapid, care a ieșit negativ.

”Infecția s-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare”

În plus, Alexandru Rafila s-a testat cu test PCR al cărui rezultat a venit ulterior ca fiind pozitiv.

„Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok.

Am purtat mască…Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat – după câteva zile – că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a precizat el.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la începutul săptămânii că Partidul Social Democrat va merge la consultările de la Cotroceni cu o propunere de premier în persoana lui Alexandru Rafila. Anunțul vine după ce Ludovic Orban a anunțat că-și dă demisia din funcția de prim-ministru.

Propunerea PSD pentru funcția de premier

Ciolacu a afirmat că PSD va aştepta rezultatele oficiale și că mai apoi Klaus Iohannis trebuie să respecte Constituţia şi să cheme partidele la consultări. Liderul PSD a confirmat că partidul pe care îl conduce va merge la Cotroceni și va înainta președintelui drept propunere de premier pe medicul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS.

”Noi aşteptăm rezultatele oficiale şi din acel moment aşteptăm respectarea Constituţiei şi preşedintele să cheme partidele la consultări. Am să le propun colegilor miercuri sau joi cel târziu, în funcţie de cum vor fi anunţate rezultatele finale, ca să mergem la Cotroceni cu domnul Alexandru Rafila pentru funcţia de premier”, a declarat Ciolacu într-o intervenţie telefonică la Digi24.

În urmă cu doar o zi, Marcel Ciolacu preciza că PSD are patru nume de premier și că el nu se află printre propuneri.

Foto: INQUAM / George Călin.