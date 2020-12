Știu, sunt multe întrebări care te frământă, mai ales în ultima perioadă, pentru că această pandemie, care a cuprins întreaga planet, ne-a adus oarecum cu „picioarele pe pământ“. Acum mulți dintre noi am început să ne gândim mai mult la lucrurile care sunt cu adevărat esențiale în viață.

Eu am căutat răspunsuri și m-am gândit să-ți vin în ajutor! Nu știu dacă le-am găsit pe cele adevărate, dar am încercat să aflu de la oameni care au reușit în business. Nu te grăbi! Citește cu atenție și meditează. Sunt întrebări la care răspunsul e doar la un pas distanță, dar e atât de departe, întrucât vizibilitatea este opacă și nu știi în ce direcție să o apuci. Iată mai întâi câteva teme!

Banii n-aduc fericirea

Fericirea stă în lucruri mărunte. Faptul că nu-ți permiți din salariul tău să ieși săptămânal la teatru, film sau la restaurant, sau să mergi cel puțin o dată pe an într-o vacanță de una sau două săptămâni, nu înseamnă că cei care își permit acest lucru sunt fericiți.

Bogăția nu înseamnă o viață fără griji

A fi bogat nu înseamnă că nu ai griji. Din contră. Grijile, gândurile sunt mult mai multe, pentru că ai în mâinile tale „multe vieții“. Mai ales dacă ai un business, cu multe locuri de muncă, grijile tale sunt multiple. De businessul tău depind nu doar propriii tăi angajați, ci și familile lor. Dacă ești „patron“ și nu-ți plătești angajații la timp, oamenii te vorbesc pe la spate, spun de tine că vrei doar să faci profit, că ei „te fac bogat pe tine“, și uneori te consideră „hoț“!

Banii îți dictează viață

În viață ai de luat multe decizii. Unele îți pot aduce bani, altele te fac să-i pierzi. Dar viața ta este a ta. Nu aparține sumei pe care o ai în cont sau a bunurilor personale. Și să fie mai simplu pentru a înțelege, caută răspuns la această primă întrebare: „haina îl face pe om sau omul face haina?“ Și acum, pentru că ești pregătit, să trecem la lista scurtă de cinci întrebări.

Te naști bogat sau toată viața te zbați să ajungi bogat?

Unii au nevoie de multe vieți ca din salariul lunar să ajungă bogat. Dacă luăm în calcul salariul mediu net, ai avea nevoie de multe, multe vieți (73 de vieți, cu 35 de ani de muncă) pentru a prinde ultimul loc din TOP 300 Cei mai bogați români. Având în vedere că într-o viață nu poți ajunge milionar de top doar din salariul de 3.500 de lei, ar fi bine să te gândești la altă variantă. Norocul să te naști bogat sau să câștigi la Loto e foarte, foarte mic.

Cum devin bogat?

O întrebare la care nu există un răspuns simplu. Mulți dintre cei care sunt prezenți în acest clasament spun că prin muncă. Multă muncă, un dram de noroc și, nu în ultimul rând, prin risc. Nu e nevoie să joci la ruletă, dar, așa cum am menționat mai sus, un om de afaceri riscă de multe ori. Și nu de puține ori își pune toată averea în joc, chiar și viața lui. De la relația cu bancă, prin care solicită un credit pentru dezvoltarea businessului, până la un parteneriat sau un banal contract, totul e risc.

De la o idee la milioane, de la milioane de idei la nimic?

Ai o idee? Cezi că te poate face bogat peste noapte? Poate ai dreptate, dar pentru asta ai nevoie de capital. Iată un exemplu concret! Te gândești la un produs pe care și l-ar dori doar 10% din populația globului. Costul de producție să fie cât mai mic (un euro) și tu să-l vinzi cu doi euro, adică un preț pe care și l-ar permite cei 10% din oameni. E simplu? Da, doar că dacă ar fi atât de simplu pe cât pare, toți am fi bogați. Un alt exemplu, în trend cu vremurile de acum. E pandemie. Oamenii vor să revină la viața lor de dinaninte, să se bucure de toate lucrurile frumoase pe care le-au trăit înainte de a fi închiși în casă. Găsește un produs de care ar avea nevoie toți românii. Nu te gândi la vaccin. Aici ai nevoie de studii, mulți bani etc. Dar masca, mănușile, dezinfectantul etc. sunt produse care au intrat de câteva luni în „garderoba“ noastră. Identifică un astfel de produs.

Am idee, am produsul, dar… cum îl vând?

Aici, într-adevăr, este o situație nu tocmai ușoară. Dar nu e o barieră pe care să n-o poți depăși. Pandemia asta are și părți bune. Dacă până la începutul acestui an, unii patroni nu înțelegeau că munca sau măcar o parte dintre salariați pot munci și de acasă, iată că acum se poate și chiar își îndeamnă salariații să lucreze de acasă. Mulți suntem online. Dacă am intrat pe această nișă, trebuie să știi că online-ul te poate ridica mult. Vezi exemplul Amazon, Alibaba sau din România: eMAG, Elefant.ro etc. Un produs bun are nevoie de reclamă pe măsură. Nu te uita că în prima fază vinzi greu, că arunci cu banii în marketing. Cu cât produsul sau serviciile tale sunt de calitate și apreciate, reclama vine de la sine. Totul e să păstrezi calitatea sau chiar să o îmbunătățești.

Ce fac după ce am câștigat primul milion?

Una dintre întrebările la care mulți antreprenori încearcă să ocolească răspunsul este: „Cum ați făcut primul milion?“ Dar la întrebarea ce faci după ce ai făcut milionul, răspunsul este simplu: „faci mai multe“. Iar acum, dacă ai devenit milionar de top, te rog să te întorci la temele de gândire de mai sus. Meditează și află răspunsul la următoarea întrebare: Ce este mai important în viață: banii, prietenii, businessul, familia sau hobbyul? Când ai găsit răspuns și la această ultimă întrebare, te rog să mă contactezi. Ceaiul sau cafea e din partea mea. Mult succes!

