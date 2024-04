Într-un interviu recent, Darren Cahill a fost sincer și a dezvăluit adevărul despre Simona Halep, fără să ocolească subiectele dificile.

Simona Halep, în vârstă de 32 de ani și clasată pe locul 1.143 în clasamentul WTA, a revenit în lumea tenisului după o suspendare inițială de 4 ani pentru dopaj, care a fost redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) la 9 luni.

Într-un interviu acordat unei publicații din România, Darren Cahill (58 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep, a adus în discuție rezistența mentală remarcabilă a campioanei noastre.

În ciuda acuzațiilor de dopaj, sportiva din Constanța și-a confirmat nevinovăția, un aspect pe care antrenorul australian l-a evidențiat și el.

Darren Cahill a exprimat un profund respect pentru fosta elevă din Constanța și este ferm convins că aceasta ar trebui să fie inclusă în Hall of Fame, prestigioasa galerie a celor mai remarcabile figuri din tenis.

Nu îmi pot imagina prin ce a trecut. Am vorbit de multe ori despre tăria ei mentală, despre abilitatea de a se ridica de la pământ când i se întâmplă ceva rău”, a precizat Darren Cahill pentru Digi Sport.

Cahill a subliniat că, în cazul în care suspendarea ar fi rămas în vigoare, ar fi fost o povară greu de purtat pe umerii Simonei Halep. Potrivit lui, aceasta ar fi fost o imagine care ar fi urmărit-o pe tot parcursul vieții.

Acum, cu adevărul ieșit la iveală, Halep își poate reface reputația, spune el. Potrivit antrenorului, Halep trebuie să abordeze fiecare turneu, fiecare restaurant sau aeroport cu încredere, și cu „capul sus”. Își poate continua viața într-un mod demn de respect, spune Darren Cahill.

„După câte o înfrângere dureroasă, a doua zi Simona venea și spunea să reluăm antrenamentele. Își propunea să devină mai bună, să aibă o nouă șansă. A avut mereu această abordare pozitivă asupra carierei sale.

Dar când nu poți ieși pe teren, când ești suspendată din turnee, poate deveni incredibil de dificil din punct de vedere mental. Nu atât din punct de vedere fizic, cât mai ales mental. Este o decizie care influențează o viață.

Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. O jucătoare incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame.

Dacă rămânea cu suspendarea, asta nu ar mai fi fost o opțiune. E o imagine cu care rămâi pe viață. Acum a putut să își curețe imaginea. Adevărul a ieșit la iveală. Își poate ține capul ridicat, să meargă cu încredere la fiecare turneu, la fiecare restaurant sau aeroport. Își poate continua viața așa cum merită”, a declarat Darren Cahill pentru sursa citată.