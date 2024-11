Liderul grupului Partidului Național Liberal (PNL) din Senat a declarat luni că includerea în proiectul de modificare a pensiilor militare de stat a unei prevederi care prevede că indexarea acestor pensii nu se aplică pensionarilor militari care ocupă funcții de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcții echivalente, precum și parlamentarilor, este o decizie legală.

Chiar dacă articolul 59 (3) ar putea fi declarat neconstituțional, legea va rămâne în vigoare după controlul Curții Constituționale. Deși aplicarea legii se confruntă cu o întârziere de două luni, aceasta va continua să fie aplicată.

Nicolae Ciucă a fost criticat pentru posibilele creșteri ale veniturilor personale, iar în campania electorală s-a subliniat importanța redactării legii conform solicitărilor, chiar cu riscul unor întârzieri.

Legiuitorul trebuie să respecte restricțiile temporare asupra drepturilor, cum ar fi interdicția pentru militari și parlamentari de a desfășura afaceri.

După încheierea mandatului, demnitarii vor putea beneficia de toate drepturile, iar această soluție este considerată satisfăcătoare, având în vedere calitatea bună a restului legii.

„Chiar dacă ar fi neconstituţional art. 59 (3), legea rămâne (după un eventual control al Curţii Constituţionale – n.r.). Se întârzie două luni şi rămâne. Generalul Ciucă a fost atacat în nenumărate rânduri că prin tot ceea ce face încearcă să îşi mărească veniturile. Suntem în campania electorală. Când omul mi-a spus ‘Când faci legea, mie să nu îmi crească pensia cu un leu’, pentru mine este o datorie de onoare să redactez aşa, cu riscul să apară o problemă, cu riscul să se întârzie două luni. Îmi asum toate riscurile privind această problemă. Când legiuitorul, aşa cum a spus că militarul nu are voie să facă afaceri, că parlamentarul nu are voie să facă ceva, şi acolo e vorba de o restrângere de anumite drepturi, dar este temporară. Demnitarul îşi termină mandatul, se duce în pensie şi atunci beneficiază de tot. Ştiţi vendeta care este. (…) Este o soluţie pe care, politic, am agreat-o şi cu colegii şi este satisfăcătoare, pentru că restul ansamblului legii cred că este foarte bun”, a afirmat Fenechiu, la Senat.