Premierul a rupt tăcerea în ședința PSD. Dăncilă a mărturisit că Liviu Dragnea ar fi izolat-o complet de primarii din PSD. Aceasta îi acuză atât pe el cât și pe Codrin Ștefănescu, că le-ar fi ordonat primarilor PSD să nu se întâlnească cu ea în vizitele în teritoriu.

„Pe mine ma interesaza sa castigam alegerile, acest partid sa se ridice. Eu n-am vrut sa fie prim-ministru. Pe urma am fost izolata la Palatul Victoria. M-am dus in teritoriu cu dl Tedorovici si alti ministri si Dragnea si Codrin le-a dat ordin primarilor sa nu mai vorbeasca cu noi”, a declarat Dancilă, potrivit stiripesurse.

„Nu ma acuzati ca am fost apropiata de Dragnea. Pentru ca nu eu am luat deciziile in partid. Aveam interzis sa vorbesc cu colegii. Am fost izolata 6 luni in Guvern. Nu am avut voie sa fac nimic”, a mai spus Dancila in CEX.

