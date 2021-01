Viorica Dăncilă aruncă în aer toată conducerea PSD. Fostul premier îşi va lansa o “carte-interviu”. Dăncilă vrea să spună totul despre Liviu Dragnea. Nu vor lipsi însă nici dedatlii legate de “provocările perioadei” în care a fost şef al Executivului. Cartea va purta semnătura jurnalistei Marga Nițu.

“Pentru a răspunde curiozităţii prietenilor şi neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărţi-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Niţu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relaţia cu Liviu Dragnea, dar şi despre campaniile electorale din 2019 şi colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD”, a scris Dăncilă, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ea a subliniat că a fost şi rămâne “social-democrată şi un om de echipă”.

“Acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală”, a scris Dăncilă.

Potrivit acesteia, sunt lucruri care trebuie spuse. În opinia sa, PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului.

“Revin cu detalii, urmează momente interesante”, a punctat Dăncilă.

Dăncilă are parte de comentarii ironice

Anunțul său a strâns numeroase comentarii. Unii dintre internauți i-au urat lui Dăncilă să se întoarcă rapid în politică. “Felicitari!Va așteptăm sa va întoarceți între noi!E mare nevoie de un lider si de un om ca dv!”, a fost unul dintre comentarii. Un altul, a susținut că este cazul să nu facă niciun pas. “Vă rog opriți-vă, știm ce calități excepționale aveți”, a spus acesta. “La ce capitol găsim detalii despre Ordonanța 13 , despre 10 August și alte mizerii gestionate de tine pe perioada mandatului de prim ministru , perioadă tristă pentru români și istoria României”, a fost o altă întrebare adresata lui Dăncilă. Alți internați au făcut aluzie la greșelile de exprimare făcute în trecut de Dăncilă: “Dacă e trecut prin corectura, nu e interesantă”.