După 17 ani de televiziune, Dana Chera (Grecu) a decis să ia o pauză. Aceasta a intrat în concediu de maternitate, la 42 de ani, odată cu nașterea fiicei sale. A lipsit patru ani de pe micile ecrane, însă acum revine în prime time, la Etno TV.

”Când le-am spus prietenilor că voi sta acasă, cu Ana, doi ani, și-au făcut cruce și nu m-au crezut. Toți au spus că nu voi rezista”, spune Dana Chera.

Totodată, ea a vorbit și despre marele său regret, mai exact, acela că nu a putut să le acorde tuturor copiilor ei, timpul și atenția pe care i le-a acordat Anei, ultimul născut.

”În viață poți să dai orice, oricui. Dar dacă nu dai timpul tău acelui om, acelei situații, atunci nu dai nimic. Dacă îți permiți să dai timp, deja dai parte din suflet. Ana a fost mai norocoasa”, spune moderatorul tv. Totodată, ea a mai declarat că toți copiii au nevoie de o prezență fizică, dar și de timp.

”Copiii au nevoie de noi, fizic. Copiii au nevoie să ne spună ce gândesc, ce-i supără, ce-i bucură, să ne spună toate prostiile care le trec prin cap, au nevoie să știe că suntem undeva prin casă și, dacă ne strigă, putem să le răspundem: da, sunt aici! Copiii au nevoie de timp. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost extrem de bun și cu ceilalți copii , că le-a dat putere să reziste la ritmul meu nebun de a-mi face meseria.”

Cum se descurcă cu rolul de mămică

În ceea ce privește schimbările din viața sa în ultimii ani, Dana Chera susține că nu a fost deloc ușor, în contextul în care cea mică o obosea, iar treburile din casă erau multe de făcut.

”Când era Ana foarte mică, dormeam 4 ore pe noapte și am rămas cu o nevoie de somn. Erau destul de multe de făcut și, uneori, uitam să beau apă. Din cauza asta, îmi crapă des pielea. Dar nu e despre asta! E o vorbă, pe care am auzit-o și care descrie perfect situația: dacă vrei să primești ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ce nu ai făcut niciodată. Iar eu am primit de nu pot spune în cuvinte! Am primit ceea ce contează!”, recunoaște vedeta tv.

Totodată, de dragul familiei, prezentatoarea tv a învățat să gătească noi feluri de mâncare, pe care le considera foarte grele.

”N-am făcut în viața mea cozonac. Acum fac cozonac. N-am făcut în viața mea sarmale. Fac sarmale! N-am făcut în viața mea ciorbă rădăuțeană! Mi se părea ceva îngrozitor de complicat. Îmi dau seama că aceasta a fost perioada când am redescoperit lucrurile simple ale vieții.

Calc multe haine, spăl, vorbesc cu copiiii, ies în curte și mă joc cu câinele, mâncăm împreună cu părinții, cu cei dragi și facem mese mari, gătim pentru asta, ne pregătim. Așezăm masa frumos, de sărbătoare, nu mâncăm pe genunchi sau pe tavă, sau în mașină. Plecăm în vacante. Ne bucurăm unii de alții”, spune omul de televiziune.

Ce a învățat Dana Chera din ultimii ani

Aceasta a vorbit și despre unul dintre marile câștiguri ale acestei perioade sabatice. Moderatorul spune că a reușit să se regăsească și să se aprecieze din nou.

”Pe de altă parte, m-am întors la mine. Eu sunt un om care prețuiește foarte mult valoarea aceasta, a lui ”acasă”. Pentru mine, înseamnă foarte mult să-ți fie dor, să aștepți cu dor pe omul pe care il iubesti acasă. Despre asta-i viața. Altfel, trăim doar ca să bifăm. Minunați au fost anii aceștia. Deloc usori, dar minunati. O lectie uriasa ca sa prețuiesc tot ce mi se întâmplă, departe de sferele notorietatii si ale falsei multumiri. Așa, trăindu-le pe toate, pot sa spun copiilor noștri: Ana, Maria, Dan și David, ce să caute în ei și în ceilalți, pentru a fi fericiți”, spune cunoscutul moderator.

Dana Chera va fi astfel realizatoare ETNO TV, talk-show-ul politic și social ”Subiectul zilei”, în alternanță cu Alina Eftimie, emisiune care va fi difuzată de luni până joi, între orele 20.00-22.00.

Totodată, ea va realiza și emisiunea ”Tainele minții”, care va fi difuzată vineri, între orele 20.00-21.00, o emisiune de început de weekend, dedicată wellbeing, dar adaptată publicului ETNO TV.