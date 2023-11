Ani la rând, Dan Negru a prezentat programul nopții dintre ani, la Antena 1. Cu ratinguri uriașe ale show-urilor prezentate de el, Negru a primit și supranumele de ”Regele Revelioanelor”. După plecarea la Kanal D, el a renunțat genul acesta de apariții în spectacolele difuzate în noaptea dintre ani, în România.

Dan Negru a declarat că în urmă cu ceva vreme i s-a propus să prezinte Revelionul la Sala Palatului din București.

„Vremea Revelioanelor TV a cam trecut. Încet-încet e ca în occident și la noi. Publicul are alte distracții în noaptea de Revelion, altele decât ecranele. 25 de ani de Revelioane am prezentat într-o țară care are de totul 100 de ani.

Eu, din sfertul de secol cât are România, un sfert am făcut Revelioane. Mi-au propus să fac Revelionul lui Negru la Sala Palatului. Suma era frumușică. Nu m-am băgat. Uneori nu banii sunt răspunsul în viața”, a spus el.