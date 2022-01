Dan Negru, mesaj neașteptat după tragedia din Capitală: Nu-i judecați

Dan Negru a postat pe pagina sa de socializare o primă reacție în urma accidentului care a avut loc în Capitală. El spune că polițiștii din România nu ar trebui judecați deoarece în țara noastră nu există niciun model de polițist erou care să îi influențeze pozitiv pe cei care doresc să lucreze în acest domeniu. Omul de televiziune vine cu o explicație foarte bună și spune că în alte țări au existat seriale sau filme în care anumiți polițiști erau un adevărat exemplu.

„Politia e in corzi. Accidentează copii, protejează interlopi. Totuși, nu-i judecați !

Cel mai urmărit program tv in Italia timp de 11 ani a fost „La Piovra” ( Caracatița) cu polițistul Corrado Cattani erou. Polizia di Stato din Italia a finanțat o parte din serial. Cattani a fost un model pentru mulți polițiști italieni. Toate țările au filme sau seriale in care polițiștii sunt eroi. De la CSI la Criminal Minds, de la Bruce Willis la Miami Vice”, notează Dan Negru.

Dan Negru: Cine ar vrea să fie Robi sau Garcea?

Vedeta de la Antena 1 a spus că în România, modelele de polițist au fost Garcea și Robi din serialul „Las Fierbinți”, două personaje care pot fi considerate modele de așa nu.

„La noi modelele de polițiști au fost Garcea și Robi din Las Fierbinți. Batjocura a însoțit mereu uniforma de polițist. Nu-i judecați pe polițiștii români de azi.

Cine ar vrea să fie Robi sau Garcea ? Personaje bune in umor! Cu actori excelenți. Dar nu există niciun model de polițist erou! Noi am creat modelul polițistului român hăhăindu-ne la caricaturi de polițiști.

O țară tristă, plină de humor”, continuă Dan Negru.

Tragedia din Capitală a șocat pe toată lumea

În cursul zilei de joi, o tragedie cumplită a avut loc în Capitală. Două fetițe care traversau au fost spulberate de o mașină de poliție, în Sectorul 1.

”În jurul orei 13.30, Direcţia de Poliţie Bucureşti a fost sesizată cu privire la un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliţie, pe raza Sectorului 1. Agentul de poliţie aflat la volan a surprins și accidentat două minore ce erau angajate în traversarea străzii”, a transmis Poliția printr-o informare de presă, ieri.

Din păcate, una dintre copile a murit pe loc, iar medicii nu au putut face nimic pentru a o salva. Ei au încercat să o resusciteze, dar în zadar.