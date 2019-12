Dacian Cioloş revine pe cai mari. Pe ce funcție a pus mâna

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, are un final de an foarte bun din punct de vedere politic. Preşedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European a fost ales într-o funcţie, sâmbătă, fără vreun vot împotrivă.