Dacian Cioloş, fost premier al României şi actual preşedinte al PLUS, a votat duminică la Braşov. La ieşirea de la urne, el a stat de vorbă cu jurnaliştii şi le-a explicat pentru ce anume a votat.

“Am votat pentru ca România sa meargă definitiv pe calea democraţiei, a cinstei şi a competenţei, pentru ca oamenii de bun simţ să poată să-şi construiască un trai aici în România, fără să fie nevoiţi să plece şi pentru ca cei care au plecat să aibă motive să vină înapoi.

Votul de astăzi cred că ar trebui să pună definitiv capăt ideii că votăm de frică, că votăm răul cel mai mic şi să putem în sfârşit, în turul doi, să avem cu adevărat o dezbatere de idei, legat de modul în care România ar trebui să evolueze în următorii ani”, a declarat Dacian Cioloş.

Preşedintele PLUS a explicat că a votat în Braşov pentru că acolo are şi un birou de europarlamentar şi se simte apropiat de locuitorii acestui oraş. În plus, Cioloş spune că a mers vineri şi în Poiana Braşov, pentru că atunci când merge la munte “e momentul în care mă adun şi-mi adun energie”.

Întrebat de jurnalişti despre prezenţa mare la vot până la această oră, Dacian Cioloş a declarat că: “Eu cred că oamenii au înţeles deja, după doi-trei ani de stat în stradă, că votul contează şi, iată, de la europarlamentare încoace se pare că partea asta de societate care doreşte o modernizare a României începe să se facă tot mai auzită şi se face auzită în mod eficient, prin vot, pentru că ăsta e modul cel mai de impact de a schimba lucrurile.”

Cât despre românii din diaspora, Cioloş spune că “este bine că, în sfârşit, avem şi o altă formă de reunificare a României, cea din interior cu cea din exterior. Pentru că avem totuşi mulţi: 4-5 milioane de români în afară sunt foarte mulţi!”

