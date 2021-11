Florin Cîțu, acuzat că vrea să ocupe o funcție inexistentă. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu afirmă că liderul PNL dorește să devină „preșmier”, o combinație între președinte și premier. Totodată, gazetarul îl condamnă pe liberal că prelungeşte actuala criză politică din cauză că „a declanşat această vânzoleală sângeroasă ca să fie preşmier, ceea ce în general nu se poate şi nu e bine.”

„Vrea să fie președinte și premier”

Atacul la adresa lui Florin Cîţu a venit după ce politicianul a afirmat că Nicolae Ciucă, persoana desemnată de președintele României să formeze Guvernul, nu mai reprezintă „soluţia” de pe masa negocierilor.

„Ce a spus domnul Cîţu? Nu avem pe masă soluţia Ciucă. Ne găsim într-o etapă nouă în care domnul Cîţu nu mai are treabă nici un domnul Iohannis. Domnul Ciucă a fost propunerea lui Iohannis şi acum Cîţu spune nu. Nu e domnul Ciucă. Sunt eu! Cine să fie decât eu? E vorba despre o singură persoană. E domnul Cîţu. Ăsta a declanşat această vânzoleală sângeroasă ce durează de trei luni de zile, sângeroasă pentru cetăţeni care mor prin spitale şi de alte lucruri decât de COVID în perioada asta în care România nu are Guvern legitim. A declanşat această vânzoleală sângeroasă ca să fie preşmier. Adică preşedinte şi premier, ceea ce în general nu se poate şi nu e bine. Vrea să fie preşmier şi din câte văd e capabil de orice. Nu are limite domnul Cîţu”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Florin Cîțu, „groparul României”

Cristian Tudor Popescu consideră că actuala criză politică cu care țara se confruntă a fost cauzată de Florin Cîțu în urmă cu două luni de zile. Declarația jurnalistului s-a extins și a folosit cuvinte jignitoare la adresa liberalului pe care l-a numit „groparul României.”

„Negociază în toată povestea asta să fie el preşmier. Da, poate… Cum să nu poată? Uitaţi ce va face! Tot el e premier, de mai bine de două luni de când a declanşat criza. A fost demis prin moţiune şi tot el e premier. Nu cred că domnul Iohannis îl va numi pe Cîţu. Ar trebui în primul rând să accepte PSD. La PSD se calculează pe punctaj cât pierde şi cât câştigă. Vă daţi seama cât pierde PSD dacă îl acceptă pe Cîţu, groparul României? În acest moment, Cîţu l-a lăsat în offside pe Iohannis. Ştie bine Iohannis. Acum, dacă l-ar numi, ar înseamna că se întovărăşesc ciungul cu ologul. Iohannis cu Cîţu. N-ar avea niciun motiv să facă asta”, a declarat Cristian Tudor Popescu.