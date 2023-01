Șapte jurnaliști de la Pro Arena au fost dați afară, iar șeful Departamentului Sport a demisionat în semn de solidaritate. Emisiunea lui Mihai Mironică și a Ioanei Cosma, ”Ora exactă în sport”, a fost scoasă din grilă, iar producătorul emisiunii Leo Badea a venit cu prima reacție în acest sens.

Acesta a precizat că din data de 5 februarie emisiunea nu se va mai difuza și că 7 persoane au primit preaviz. De asemenea, producătorul emisiunii ”Ora exactă în sport” a mai spus că, din punct de vedere financiar, totul era pe zero. În plus, el a ținut să le mulțumească celor cu care a colaborat.

„Am fost informați că din data de 5 februarie 2023 emisiunea „Ora exactă în sport” se închide. Şapte persoane au primit preaviz. Ioana Cosma, Mihăiță Mironică, Dan Ionescu, Alin Floroiu, Florin Culiță, Robert Zamfirescu și eu am fost dați afară. Solidar cu noi, Ionuț Coandă și-a dat demisia. Era șef departament sport. Ca să nu existe interpretări, am trimis ca să aflați de la mine adevărul. Financiar eram pe zero. Nu există altă producție proprie la Pro Arena. Nu știm motivul. Eu țin să vă mulțumesc pentru că am colaborat excelent. Dacă v-am greșit cu ceva îmi cer scuze. Se spune că un șut în fund e un pas înainte. Cu Dumnezeu înainte. Vă iubesc și vă promit că voi rămâne devotat fenomenului fotbal al cărui fan voi rămâne, indiferent de situație”, a spus Leo Badea.

Modificarea grilei de programe a avut loc pe baza analizelor de performanță

Așa cum era de așteptat, reprezentanții trustului Pro au venit cu precizări în acest sens și spun că decizia de a modifica grila de programe a fostă făcută pe baza analizelor de performanță.

”În continuare, una dintre prioritățile PRO TV este dezvoltarea stațiilor secundare. Așa cum am anunțat deja încă de la rebranduirea de anul trecut, vrem ca telespectorii noștri să se bucure de conținut de calitate, relevant pentru ei. În acest sens, pe baza analizelor de performanță, facem ajustări grilei de programe, ceea ce poate implica și reorganizarea unor echipe.

Ne dorim ca publicul nostru să se bucure pe toate canalele secundare, Acasă, Acasă Gold, PRO Arena și PRO Cinema, de cele mai bune filme, seriale, emisiuni și competiții sportive”, spun reprezentanții Pro într-un comunicat de presă.