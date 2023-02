Este vestea momentului în televiziune! Moderatoare Ioana Cosma și producătorul Leo Badea i se vor alătura lui Horia Ivanovici în cel mai incisiv talk-show sportiv din România, Fanatik Superliga, după plecarea lor neașteptată de la Trustul PRO, de la postul Pro Arena.

Luni, marți și vineri, talk-show-ul va fi moderat, așa cum v-ați obișnuit, de către Horia Ivanovici, iar miercuri și joi, o veți putea vedea și pe Ioana Cosma, cu Leo Badea producător.

Cine este Ioana Cosma?

Ioana Cosma a intrat în lumea jurnalismului sportiv acum 29 de ani, în 1994, în Cluj, orașul său natal. A fost reporter, redactor, a prezentat știri, a făcut interviuri, a realizat și a moderat emisiuni și a condus departamentul de sport. Mai mult, este prima femeie din România care a comentat meciuri de fotbal, în mai 2019, finala Cupei României la fotbal feminin, apoi la EURO 2020, în 2021.

A fost pasionată de sport încă de mică, iar motivul a fost bunicul ei, care a fost, după cum a spus chiar ea, cea mai importantă persoană din viața sa.

„Bunicul meu, cea mai importantă persoană din viața mea, era un mare, mare iubitor de fotbal. El m-a «molipsit» cu «microbul» ăsta. Ne uitam împreună la meciuri și el îmi explica cea făcut bine un jucător și ce nu a făcut bine, îmi plăcea tare mult să vorbim… hai să spun «să comentez» meciurile alea…”, a povestit Ioana Cosma într-un interviu acordat recent pentru Fanatik.

Acum, o veți putea vedea pe toate canalele media Fanatik (site, Facebook, YouTube, Tik Tok, Twitter, Twitch) miercuri și joi, de la 10.30 la talk-showul Fanatik Superliga.

„Am cea mai frumoasă meserie din lume, sunt norocoasă că lucrez în această zonă, că pot să mă bucur zilnic de ceea ce îmi oferă sportul. Așa că n-am putut să stau mult timp departe și mă întorc la dragostea dintâi, dintotdeauna, trecută, prezentă și viitoare. De la 1 Martie voi purta mărțișorul «FANATIK SUPERLIGA», vă aștept la «FANATIK SUPERLIGA».

Vă așteptăm, de fapt, alături de noi la «FANATIK SUPERLIGA», mă bucur că fac echipă cu fostul și noul meu coleg Leonard Badea, cu care lucrez de peste 20 de ani. Sunt chiar fericită și vă aștept la «FANATIK SUPERLIGA»!”, a mai spus ea.

Leo Badea, un producător cu o vastă experiență în media

Leonard Adrian Badea este unul dintre cei mai cunoscuți producători din România, cu mii de emisiuni la activ. Este în televiziune de 29 ani. A făcut parte din Trustul PRO din 1994, încă de pe vremea când Pro TV se numea Canal 31. Omul din spatele emisiunii „Ora exactă în sport” a fost responsabil pentru majoritatea evenimentelor sportive transmise în direct de Trustul PRO de-a lungul celor 29 de ani de existență.

A produs, de asemenea, celebra emisiune „Pe bune”, prezentată de Mihai Mironică și Radu Banciu, care a fost scoasă de pe post din lui Gigi Becali, furios din cauza ironiei celor doi moderatori.

„Pune-mă să fac un interviu cu Leo Messi, să vorbesc ore întregi despre Gică Hagi, să povestesc din culisele fotbalului, dar nu mă pune să vorbesc despre mine… ”, spune Leo Badea despre cariera sa.

Născut pe 2 iulie 1969, iar primul contact cu fotbalul l-a avut la vârsta de 5 ani, când tatăl său l-a dus la inaugurarea stadionului „Steaua” din bulevardul Ghencea. Acesta este de părere că „FCSB este echipa care continuă istoria Stelei”.

„În viitor cele două echipe se vor contopi iar lucrurile vor reveni la normal. Mă refer la o singură echipă cu fani uniți, și nu dezbinați, cum sunt azi”, a adăugat Leo Badea.

Celebrul producător se mândrește cu faptul că este un „fan fotbal adevărat. Acum e la modă fanul de rezultat. Sau fanul interesului financiar. Dezgustătoare ambele situații”.

A debutat în presă în anul 1992, la ziarul Ora. Timp de trei ani de zile, a făcut în paralel presă scrisă și radio (Radio Tinerama). Din anul 1994, a intrat în televiziune.

„Am început cu Canal 31, cel care pe 1 decembrie 1995 devenea Pro TV”, a spus Leo Badea.

„În ultimii 15 ani am descoperit o nouă meserie și am realizat cu plăcerea de neegalat a pasiunii emisiuni sportive. O nouă provocare pentru un jurnalist. Acum, înarmat cu experiența celor 32 de ani de presă, am făcut pasul spre o nouă provocare. Consider că viitorul aparține netului, în duna majoră a televiziunii.

Grupul FANATIK mi-a oferit oportunitatea să merg pe un drum nou, un drum al viitorului. Deci începând cu 1 Martie vă aștept la «FANATIK SUPERLIGA», a spus producătorul.