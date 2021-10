Gabriela Cristea a avut mai multe relații de-a lungul timpului, cea mai cunoscută fiind cea cu omul de afaceri Marcel Toader cu care s-a și căsătorit la un moment dat. Cei doi au divorțat însă după cinci ani de căsnicie și nu au lipsit scandalurile aprinse.

Acum, aceasta este căsătorită cu Tavi Clonda, cu care are o relație extrem de frumoasă. Împreună au două fetițe minunate.

Recent, însă, vedeta a scos la iveală un secret pe care doar ea îl știa. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul emisiunii pe care o prezintă, atunci când discuta cu concurenții despre înșelat.

Gabriela Cristea a spus că și ea și-a înșelat unul dintre partenerii de viață, precizând, totodată, că i s-a părut foarte grea perioada aceea.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci….este un efort atât de mare încât eu am zis: ”Stop! Până aici”, a spus Gabriela Cristea.