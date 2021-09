Cu toate acestea, în cadrul unei emisiuni televizate, Tavi Clonda a declarat că, la fel ca în orice căsnicie, și ei au suișuri și coborâșuri. Acesta a povestit că în ultima perioadă lucrurile nu au fost atât de bune pe cât ar trebui, precizând că a fost supărat pe partenera lui de viață chiar înainte de ziua sa.

Artistul a mai povestit că a trecut repede peste ceea ce l-a deranjat datorită Gabrielei Cristea care l-a emoționat cu niște fotografii în care apăreau cele două fiice ale sale. Mai mult decât atât, partenera sa de viață a fost și complice la o surpriză pregătită cu ocazia zilei sale de naștere.

Tavi Clonda a vorbit la un moment dat despre rețeta unei căsnicii fericite. Potrivit lui, această rețetă are trei componente importante: comunicarea, viața sexuală activă și să nu te culci niciodată certat cu partenerul de viață.

Într-o declarație pentru Antena Stars, Gabriela Cristea a precizat că a trecut prin mai multe probleme până când să rămână însărcinată. Aceasta a mai spus că vârsta își spune cuvântul și că a fost destul de greu să rămână însărcinată.

„E o mare bucurie să vezi când te întâmpină copiii acasă. Din păcate vârsta își spune cuvântul și a fost destul de greu să-i fac. Dacă rămân însărcinată…la cât de mult mi-am dorit eu copii și cât de greu i-am dobândit, n-am să fac o prostie, dar încercăm să nu se întâmple asta.

A meritat tot chinul pe care l-am îndurat și cred că Dumnezeu ne întărește prin fiecare încercare pe care ne-o trimite în viața asta. Am avut momente de cumpănă foarte mari, apropo de faptul că nu rămâneam însărcinată. Eu am făcut cinci inseminări într-un an, nu am rămas însărcinată niciodată în urma tratamentului… e cumplit!”, a declarat Gabriela Cristea pentru Antena Stars.