Gabriela Cristea a fost la un pas să moară. Vedeta a trecut printr-o adevărată dramă iar acum a făcut public totul. Ea a povestit pe TikTok momentele tragice prin care a trecut.

„Am început să-mi doresc să fac copii. Am început așa, ca orice om. Iubindu-mă cu bărbatul iubit și aștepând să se întâmple astăzi, mâine, poimâine. Și nu s-a întâmplat niciodată. Și iar am așteptat. La un moment dat, am descoperit cu bucurie și cu speranță și cu…nici măcar nu am cuvinte să-mi aduc aminte sentimentele de atunci – că sunt însărcinată„, și-a început dezvăluirea Gabriela Cristea.

Ea a povestit, cu regret în glas, că bucuria nu a fost de lungă durată. Asta pentru că la opt săpămâni a fost nevoită să facă întrerupere de sarcină. Motivul a fost legat de faptul că sarcina se oprise din evoluție.

Mă duceam la serviciu să muncesc doar ca să am bani

„Mi-aduc aminte de acel moment în care doctorii îmi spuneau că trebuie să-mi facă intervenția pentru că era atât de periculos încât puteam și eu să-mi pierd viața și eu le spuneam să mai așteptăm un pic că poate se întâmplă o minune”, a spus ea.

Cu lacrimi în ochi, Gabriela Cristea a dezvăluit că în fiecare an, în luna februarie de acel moment. După câteva momente în care nu și-a mai putut găsi cuvintele din cauza emoției care a copleșit-o, vedeta de televiziune a spus că a găsit forța de a merge mai departe. Așa încât a început procedurile pentru fertilizarea in vitro. La prima procedură, în care și-a spus multe speranțe, rezultatul a fost de 0,3%. A continuat și cu a doua încercare.

„Între prima încercare și ultima au fost atât de multe încât nici nu mai știu ce s-a întâmplat. Știu că, la un moment dat, poate o să sune ciudat, dar mă duceam la serviciu să muncesc doar ca să am bani ca să pot face fertilizarea în vitro.

„Niciuna dintre fertilizări nu a prins. Nici măcar o singură dată nu am rămas însărcinată datorită tratamentelor, deși ele au fost făcute ca la carte”, a punctat Gabriela Cristea pe TikTok.

Sursă foto: Instagram