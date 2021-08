Declarația premierului a fost făcut joi, 5 august, la finalul ședinței Executivului.

„Mai sunt câteva lucruri pe care vreau să le spun. Autorităţile din Grecia au cerut ajutor pentru stingerea incendiilor, atât pentru aer cât şi terestru. A fost acceptat din partea României ajutor pe terestru. Înţeleg de la domnul Arafat că este o premieră acest lucru. Pentru prima oară trimitem acolo pompieri pentru a ajuta”, a transmis Florin Cîţu.

Țara se află sub influența unui val de caniculă care va continua în următoarele zile. În ceea ce privește temperaturile estimate, el vor depăși pragul de 40 de grade Celsius, scrie DPA.

În același timp, meteorologii avertizează că în unele zone din centrul Greciei şi din Peninsula Peloponez va fi chiar mai cald, temperaturile atingând, valori maxime 46 de grade Celsius de marţi până vineri.

Valul de caniculă vine în contextul în care autoritățile de abia fac față incendiilor masive. Amintim că în urmă cu câteva zile un puternic incendiu a izbucnt și este încă activ pe insula Rodos. Locuitorii din mai multe comunităţi au fost nevoiţi să fugă, iar turiștii au fost evacuați și ei.

În cursul zilei de luni, echipajele de pompieri au făcut progrese însă un alt sat a trebuit evacuat în cursul nopţii odată cu apropierea flăcărilor, situația înrăutățindu-se. În același timp, alte focare de dimensiuni mai mici au izbucnit în peninsulă şi de-a lungul frontierei turco-elene, anunță pompierii care luptă de ore întregi cu flăcările.

Trebuie menționat faptul că până în prezent nu a fost înregistrată nicio victimă, însă pericolul este ridicat. În acest context, trag un semnal de alarmă și subliniază faptul că pericolul de incendii se menține chiar şi după trecerea valului de caniculă pe fondul secetei care afectează ţara şi a vântului ce poate înteţi flăcările.

Mai multe țări au solicitat sprijin pentru incendii de pădure, este un moment destul de greu, foarte dificil pentru mai multe țări, deci vorbim: Turcia, Italia, Franța are probleme, Albania, Macedonia de Nord, Grecia, probleme foarte serioase și unde toată Europa încearcă să se ajute ca să treacă peste această situație. Şi vorbesc aici de problemele de incendii de pădure, de incendiile de pădure. Noi am înaintat oferte de sprijin, și aerian și terestru, iar aici depinde ce se acceptă din partea țărilor care sunt afectate. Astăzi, după discuții cu colegii noștri de la Protecția Civilă elenă și cu Protecția Civilă Europeană, bineînțeles, cu Centrul de coordonare, noi am înaintat o propunere de un modul care va pleca din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Modulul include 112 pompieri, 23 de autospeciale, din care şase autospeciale de stingere incendii de pădure, două cisterne, un centru de comandă, patru containere multirisc cu echipamente, un generator de mare capacitate, două tabere mobile pentru uz propriu al personalului nostru, un autocar de intervenție și două microbuze și patru autospeciale de primă intervenție și comandă, a declarat Raed Arafat.