Duminică, pe 12 mai, la granița dintre Guatemala și Mexic, s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului guatemalez de seismologie (Insivumeh), acest eveniment a provocat doar pagube materiale minore și nu a dus la pierderi de vieți omenești.

Cutremurul a avut loc la ora locală 05:39 (11:39 GMT). Epicentrul său a fost situat în Oceanul Pacific, la aproximativ 90 de kilometri distanță de zonele costiere ale departamentului San Marcos, care se învecinează cu Mexicul, în sud-estul Ciudad de Guatemala, potrivit AFP.

Seismul s-a produs la o adâncime de 25 de kilometri. Acesta nu a provocat victime umane, conform aceleași agenții naționale din Guatemala. Cu toate acestea, s-au înregistrat pagube materiale „minore” la Spitalul Național din San Marcos.

Mai exact, s-au constatat fisuri și deteriorări ale tavanului, conform Agenției de Coordonare pentru Reducerea Dezastrelor. Această agenție națională a raportat, de asemenea, trei alunecări de teren pe un drum.

Conform autorităților, 90% din teritoriul țării este vulnerabil la cutremure. Guatemala este situată la intersecția a două plăci tectonice și pe mai multe falii geologice locale.

Multiple landslides on the Cito Zarco route after a strong magnitude 6.1 earthquake hit near Quetzaltenango, Guatemala 🇬🇹

▪︎ 12 May 2024 ▪︎

