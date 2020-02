China este cea mai mare ameninţare la adresa Statelor Unite, susțin cei de la FBI. Explicațiile în ceea ce privește această noua teorie au fost date chiar de către directorul agenţiei de investigații, Christopher Wray. El a spus clar și răspicat că cei din China încearcă să fure tehnologie ”prin toate mjloacele necesare”, relatează Reuters.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă, unde șeful FBI a anunțat că biroul are în prezent în desfăşurare aproximativ 1.000 de investigaţii referitoare la furtul chinez de tehnologie, la nivelul celor 56 de birouri regionale. Conferința de presă s-a desfășuarat la Centrul pentru Studii Internaţionale şi Strategice (Center for Strategic and International Studies – CSIS) din Washington

Pe acest subiect extrem de delicat a intervenit și șeful de la contraspionaj al FBI, John Brown. Potrivit acestuia, FBI a arestat numai anul trecut 24 de persoane în cazuri legate de China, iar în 2020 a arestat deja 19, transmite News.ro.

Nici o țară nu implică un pericol mai mare

Potrivit lui John Brown, în opinia FBI ”nicio ţară nu implică un pericol mai mare decât China comunistă”.

”În momentul în care vă vorbesc, FBI are circa 1.000 de investigaţii care implică tentative de furt de tehnologie americană din partea Chinei, desfăşurate de toate cele 56 de birouri din teren şi care au avut loc în fiecare sector industrial”, a comentat acesta.

În opinia sa, China exploatează în mod agresiv deschiderea academică a Statelor Unite pentru a fura tehnologie , folosindu-se de ”reprezentanţi din campusuri” şi înfiinţând ”institute în campusurile noastre”.

William Evanina, director al Centrului Naţional pentru Securitate şi Contraspionaj, a explicat și pe este concentrată China când vine vorba de furt. Mai exact, este furtul de tehnologie americană pentru vehicule electrice şi avioane. Potrivit estimărilor, furtul de secrete comerciale americane de către China costă Statele Unite undeva între 300 de miliarde de dolari şi 600 de miliarde de dolari.

