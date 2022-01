Deși până acum toate semnele spuneau că varianta Omicron a coronavirusului generează simptome destul de ușoare, în cazul jurnalistului de la România Tv, situația este extrem de gravă.

România Tv anunță că jurnalistul său, Rocco Xavi, corespondent în Italia, este internat într-un spital din Milano, fiind confirmat cu noua variantă a coronavirusului, Omicron.

De menționat este faptul că nu este pentru prima oară când jurnalistul este infectat cu noul coronavirus. Același lucru s-a mai întâmplat și în cursul anului trecut, până când varianta Omicron să apară.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Rocco Xavi și-a anunțat urmăritorii că varianta Omicron este mult mai agresivă, iar durerile pe care le generează sunt unele fără precedent. Jurnalistul a precizat că în momentul de față se află la spital și că speră ca nimeni să nu experimenteze o astfel de situație neplăcută.

Ce simptome are jurnalistul

„Anul 2022 mi-a adus cadou Covid varianta Omicron, atât de agresivă că a trebuit să mă internez în spital. N-am avut niciodată dureri atât de mari, o experienţă atât de urâtă nu vă doresc niciodată”, a transmis jurnalistul România TV, pe reţelele de socializare.

Ulterior, marți seară, Rocco Xavi a intrat telefonic la emisiunea lui Victor Ciutacu de la România Tv și a vorbit despre trăirile pe care le are de când s-a infectat cu noua tulpină a virusului. Acesta susține că nu poate respira bine, nu poate mânca, iar durerile sunt insuportabile.

Totodată, jurnalistul a mai adăugat că timp de șapte ore a avut febră, care nu a scăzut deloc, nici măcar cu medicamente.

„Mă simt rău, am fost internat. Nu respir bine, am dureri peste tot, nu pot să mănânc nimic. Timp de şapte ore am avut temperatură de 40 de grade şi nu a coborât deloc, în ciuda medicamentelor pe care le-am luat”, a spus jurnalistul. După o serie de teste realizate în spital, jurnalistul a primit în final confirmarea medicilor că acum este infectat cu varianta Omicron.

De menționat este faptul că Rocco Xavi este corespondentul România TV în Italia, iar în momentul de față, el este internat într-un spital din Milano.

În ceea ce privește situația din România, medicul Octavian Jurma prevede că varianta Omicron va deveni dominantă în curând la nivel național, iar valul 5 va veni cu două săptămâni mai devreme decât specialiștii estimau.

”Vom vedea peste 4.500 de cazuri la sfârşitul săptămânii, şi la finalul săptămânii viitoare, am putea ajunge la zile cu 10.000 de cazuri”, spune medicul.