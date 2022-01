Într-o postare pe pagina personală de Facebook, medicul Octavian Jurma trage un semnal de alarmă. Acesta susține că valul 5 a venit mai devreme decât autoritățile se așteptau, iar copiii sunt cei mai predispuși la infectare.

În acest sens, el le recoamandă tututor părinților să își accineze de urgență copiii, în contextul în care urmările ar putea fi dezastruoase.

„Valul 5 a sosit cu 2 săptămâni mai repede. De ce să amânăm vaccinarea în speranța iluzorie că infectarea va fi mai blândă decât vaccinul cu copiii noștri? Știm sigur de la cei pe care valul Omicron i-a lovit deja că nu va fi mai blândă cu copii noștri, va fi mai aspră”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Pentru a-i convinge pe părinți, acesta a realizat o comparație între atitudinea părinților în cazul răcelilor de sezon și atitudinea acestora în timpul pandemiei. Mai exact, unii părinți nu își lasă părinții la școală pentru că e frig și pentru a nu răci, însă dacă este cald, îi pot lăsa, iar aceștia se pot infecta foarte ușor cu noul coronavirus.

Octavian Jurma îndeamnă la vaccinare

El a adăugat că 500 de copii au fost internați în spitale și 40 la secțiile de ATI până când școlile s-au închis și își dorește ca această situație să nu se mai repete și în acest an. Medicul susține că vaccinarea este singura soluție pentru a face față valului 5, fără prea multe victime.

„Nu îi lăsăm în clase pentru că e frig și pot răci, dar îi lăsăm în clase dacă e cald și pot face COVID-19. Are asta sens? Are sens să îți fie frică de un virus care produce o banală răceală și să ignori un virus care a ținut 500 de copii pe zi spitale și 40 pe zi în ATI până am închis școlile? Poate că acesta va fi ultimul val, poate că nu va fi, dar și dacă este ultimul val tot merită să treci prin el protejat de vaccin și nu descoperit în față unui virus despre care știm că schilodește intern până la 30% din cei pe care nu îi omoară”, a explicat Jurma.

El a mai adăugat că nu este niciodată prea târziu pentru vaccinare, iar aceasta poate salva vieți în orice moment.

„Știu că vorbesc în deșert, dar nu vreau să mă uit în urmă și să îmi reproșez că nu v-am avertizat din timp și suficient. Încă nu e prea târziu pentru vaccin. Așadar înțelege că nu vei avea NICIODATĂ asigurări 100% că vaccinul nu îți va face rău ție sau copilului tău. Pe de altă parte știm 100% sigur că pandemia ne face deja rău și va continuă să ne facă rău până nu o vom opri acceptând și înfruntând riscul, tot așa cum au făcut părinții și bunicii noștri”, a adăugat Jurma.