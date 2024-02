În primele zile ale lunii februarie, Florin Călinescu s-a prezentat la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) pentru a înregistra două branduri recunoscute de publicul Pro TV.

Actorul a explicat motivul din spatele deciziei sale și a dezvăluit ce s-a întâmplat cu emisiunile „Chestiunea Zilei” și „Tanti Florica”, două producții care fuseseră difuzate pe PRO TV acum mulți ani.

Vă amintim că deși este cunoscut pentru activitatea sa recentă ca jurat la Românii au Talent, Călinescu a fost și creatorul unei emisiuni de tip talk show denumită „Chestiunea Zilei”. Aceasta s-a difuzat la PRO TV în perioada 1996-2000 și în 2004. Ea a fost difuzată și de Tele 7 abc între anii 2002 și 2003.

Florin Călinescu a fost gazda emisiunii, iar în platou au fost prezenți invitați atât din România, cât și din afara țării. Printre personalitățile care au participat se numără: Traian Băsescu, Larry Hagman, Goran Bregovici, Toni Ionescu și o mulțime de alți oaspeți de seamă.

Actorul, care interpreta rolul principal în serialul de comedie „Tanti Florica”, este și autorul scenariului și regizorul acestuia. Serialul a fost difuzat la PRO TV în perioada 2012-2013.

Astfel, acum Florin Călinescu își revendică drepturile asupra celor două producții, care au fost difuzate în precut de marele post de televiziune. Decizia sa a fost motivată de respectul față de cele două creații, atât serialul cât și emisiunea, pe care le-a conceput și realizat.

Menționăm că serialul de comedie nu mai este înregistrat sub drepturile deținute de postul PRO TV și este considerat o marcă liberă.

În plus, emisiunea nu a mai fost produsă de 25 de ani. Va fi nevoie de aproximativ 3 luni până când actorul va reuși să își redobândească drepturile asupra acestora.

„Am depus aceste două cereri de redobândire a celor două mărci care sunt create de mine. Toată țara știe că „Chestiunea Zilei” este cu Florin Călinescu, iar „Tanti Florica” este tot un brand creat de mine, am scris scenariul, am făcut regia, am interpretat.

Temeiul legal de redobândire a celor două mărci este stipulat în lege și spune că neutilizarea unei mărci, timp de 10 ani, duce la decăderea din drepturi.

Din respect față de emisiune și de serial, am decis să le înregistrez”, a declarat Florin Călinescu, pentru Bugetul.ro.