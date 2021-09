Marţi, 7 septembrie, copreşedintele USR PLUS Dan Barna a mers la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu preşedintele Klaus Iohannis despre o soluţie pentru ieşirea din criza guvernamentală.

După această întâlnire, Dan Barna a ieşit într-o conferinţă de presă, unde a vorbit despre faptul că totul a fost mai mult un moment formal, fără a se găsi vreo soluţie concretă în acest moment.

“Din păcate și sunt dezamăgit din cauza asta, s-a dovedit a fi o întâlnire formală”

“O întâlnire care mi-aș fi dorit să fi avut loc acum câteva zile.

Din păcate și sunt dezamăgit din cauza asta, s-a dovedit a fi o întâlnire formală, benignă. Am trecut în revista istoricul acestei crize generate miercurea trecută și am explicat foarte clar poziția USR PLUS: ieșirea din criză se poate realiza foarte rapid, printr-un nou premier propus de președinte, propus de partenerul PNL din coaliție, și continuarea coaliției.

Nu s-au prezentat soluții, nu s-au analizat scenarii. A fost o întâlnire mai degrabă formală în care am trecut în revista situația și momentul în care ne aflăm în această clipă.

Vedem însă că în Parlamentul României asistăm la un abuz fără precedent asupra democrației. Noua majoritatea Cîţu-Ciolacu blochează dreptul la moțiune de cenzură a unor parlamentari.

Florin Cîţu trebuie să plece, moțiunea de cenzură trebuie să ajungă la vot. Încetați să transformați România într-un stat bananier, în care majoritatea încalcă cele mai fundamentale drepturi constituționale”, a declarat, marţi, Dan Barna.

Ce a răspuns Iohannis când i-a fost transmis că premierul Cîţu trebuie să plece?

Întrebat de jurnalişti ce răspuns i-a dat Klaus Iohannis atunci când i-a spus preşedintelui că singura variantă este ca premierul Florin Cîţu să facă un pas în spate, Dan Barna a răspuns:

“Răspunsul a fost legat de acest congres al PNL care, din păcate, blochează o ţară întreagă. Vom mai reveni la discuţii în perioada următoare, vedem ce se mai întâmplă.”

“Da, există mult loc pentru negociere. Coaliţia poate să continue cu un nou premier”, a mai indicat Dan Barna.

Sursă foto: Dreamstime