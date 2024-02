Liderii coaliției nu au ajuns la un acord cu privire la comasarea alegerilor, arată surse apropiate acestei chestiuni. Așadar, este posibil ca cele patru runde de alegeri să aibă loc la termen.

Aceleași surse politice au mai precizat că PNL și PSD urmează să se întâlnească din nou vineri.

Discuțiile se referă la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale și la alegerile parlamentare cu cele prezidențiale.

De asemenea, momentan se știe doar când vor avea loc alegerile europarlamentare. Ele sunt stabilite la nivel european. Acest lucru înseamnă că, pe data de 9 iunie, vor avea loc alegerile europarlamentare în toate țările membre UE.

În urmă cu câteva zile, președintele României preciza că nu este împotriva comasării alegerilor. El a explicat că cele patru runde de alegeri din acest an vor fi obositoare pentru români.

„Alegerile vor avea loc toate în acest an. Patru runde de alegeri este foarte mult, care cu care se pot comasa, în mod legal, corect şi constituţional va elucida Guvernul şi coaliţia de guvernare. Eu nu sunt împotriva unor comasări de alegeri, dacă se face bine, dacă se organizează din timp şi se anunţă, este o metodă de a reduce numărul de scrutine”, a spus preşedintele Klaus Iohannis, la Strasbourg.

În declarațiile susținute luni la sediul partidului, înainte de ședința de coaliție, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a subliniat că nu se pune problema unor candidați unici ai coaliției.

Acesta a argumentat că PNL trebuie să propună propriul candidat la alegerile prezidențiale, considerând că acest aspect este sănătos pentru democrație.

”Înainte de a fi discutat de comasare, am mers în Biroul Politic Naţional şi am cerut mandat pentru conducerea partidului să negociem şi am cerut negociere pentru comasare, fără nicio altă variantă care să fie asumată de către conducerea partidului, orice altceva în afara acestui mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului. Partidul National Liberal trebuie să aibă propriul său candidat la prezidenţiale, asta este tot ceea ce poate fi mai sănătos pentru democraţie”, a spus fostul premier.