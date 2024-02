Partidul Național Liberal (PNL) trebuie să aibă propriul său candidat la alegerile prezidențiale, în opinia lui Nicolae Ciucă. Șeful liberal a transmis mesajul respectiv, înainte de ședința coaliției în care se discută despre organizarea alegerilor din acest an.

Șeful PNL a susținut că acest lucru este cât se poate de „sănătos” pentru democrația din România.

„Înainte de a fi discutat de comasare, am mers în Biroul Politic Național și am cerut mandat pentru conducerea partidului să negociem și am cerut negociere pentru comasare fără nicio altă variantă care să fie asumată de către conducerea partidului, orice altceva în afara acestui mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului. Partidul Național Liberal trebuie să aibă propriul său candidat la prezidențiale, asta este tot ceea ce poate fi mai sănătos pentru democrație”, a declarat Nicolae Ciucă.