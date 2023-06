Demisie grea în AUR

Rodica Boancă, senator de Ialomița, a anunțat luni că demisionează din AUR. Ea afirmă că formațiunea a încălcat promisiunea „Fără traseiști, fără securiști, fără masoni”.

„Vă informez că mi-am dat demisia din grupul parlamentar AUR din cauza încălcării promisiunii <Fără traseiști, fără securiști, fără masoni>. Am intrat în AUR pentru o politică nouă.

Acum, fiind pus pe tavă sistemului, mă văd obligată să îmi dau demisia de onoare. Rămân senator independent, neafiliata, în luptă cu sistemul. Dumnezeu să apere România”, spune în plenul Senatului Rodica Boancă.

Ea era vicelider al grupului parlamentar AUR. Boancă a fost aleasă senator în județul Ialomiţa.

Critica partidul pe pe Simion

În urmă cu câteva zile, Rodica Boancă posta pe Facebook un mesaj în care critica ceea ce ze întâmplă în partidul pe care l-a reprezentat. Iată ce a scris:

🇹🇩‼️Trebuie să știți:

❌ ️După ce am spus #adevărul despre #mizeriile din #AUR, despre #Lulea care a transformat partidul într-un SRL, despre transferurile multor #traseiști în AUR, #furtul paginii mele de Facebook și implicit a datelor personale, mizeriile din teritoriu, modul dictatorial de a conduce filiale etc. domnul #George #Simion a trimis niște așa-ziși jurnaliști să îmi denigreze familia!

❌️ Domnul #George #Simion este prieten cu ziaristul care a scris minciuni și calomnii despre mine și soțul meu, dumnealui crezând că așa mă va #intimida și #speria! Îi anunț că voi face plângeri si acțiuni în instanță pentru toată această minciună!

❌️ De fapt, se vede cu ochiul liber că domnul Simion este deconectat de la realitate, minte și amăgește oamenii, crezând că așa va prinde o funcție importantă în 2024. Acum, #AUR este plin de #traseiști și #securiști care își plătesc locul pe liste prin așa-zise „donații” pe care nu le vedem nicăieri!

❌️ Cât despre activitatea soțului meu, eu nu am nicio înrâurire. Cum aș fi putut face eu trafic de influență 😄😄, dacă eram în #opoziție, am scos mereu în evidență #mizeriile PSD sau PNL din județ, nu am prietenii cu primarii? Eu nu știu nici unde era sediul birourilor unde lucra soțul meu.

Florin Boancă s-a angajat la BDF ELECTRO în 2020. Firma era pe pierdere. A oferit servicii de calitate, s-a adaptat pieței și a reușit să o facă profitabilă. Flamen Expert era creată în 2019 pentru a accesa Start Up Nation. Nu am reușit, astfel că nu a avut activitate până în 2020 când a început a oferi consultanță și servicii în domeniul construcții electrice, fotovoltaice, conform CAEN.

Din toată cifra de afaceri, #doar 5% reprezintă contracte cu primăriile la BDF, firma unde soțul meu era angajat. De altfel, în 2022 s-a renunțat la majoritatea contractelor deoarece activitatea BDF si Flamen a fost concentrată pe domeniul fotovoltaice.

Toate taxele sunt plătite la zi, salariații au prime și salarii foarte bune, nu a externalizat profitul, cea mai mare parte s-a reinvestit, crescând astfel, potențialul afacerii. Sper ca în #Ialomița să se dezvolte cât mai multe afaceri, deoarece oamenii au nevoie de perspective și locuri de muncă!

‼️Repet: nu am intervenit niciodată în favorizarea vreunui contract! Nu am făcut trafic de influență, nici abuz de funcție! Nu aveam cum! Fiecare dintre noi are profesia lui, nu ne suprapunem!

Atât eu, cât și soțul meu, am pornit de jos, am muncit de la 18 ani, am fost în mari lipsuri materiale, dar mereu am fost #cinstiți!

Dragi români, îndrăzniți! În România poți avea succes și prin muncă!

Bine, unul ca #George #Simion, cu gargara ieftină, care atacă mizerabil oameni pe care i-a jecmănit în numele unui ideal, nu știe cum e, deoarece el nu a muncit niciodată, nimic! Tocmai de aceea, bula lui de săpun se va sparge curând!

O dovadă în plus a faptului că toată #conducerea #AUR este a sistemului mafiot, a #serviciilor, o reprezintă conexiunea cu presa centrală, capacitatea de a pune sub preș sesizările, abaterea tăcerii!

Eu tot aștept să ne detalieze domnul Simion cum a făcut #400.000 pe spatele oamenilor? De ce nu iese cu toate contractele, facturile? Aceia sunt oare banii pentru funcții, în cea mai mare parte, banii traseiștilor, ai celor pe care azi, rând pe rând, îi vedem în AUR?” a scris Boancă în cursul săptămânii trecute.