Dacă vrei un rezultat care arată bine în poze, dar mai ales în realitate, merită să aplici câteva reguli simple ce țin de proporții. Mai jos găsești câteva sfaturi clare, ușor de pus în practică, care te ajută să alegi dimensiunea potrivită pentru fiecare cameră.

Cea mai folosită regulă în design interior spune că tabloul ar trebui să ocupe între 60% și 75% din lățimea piesei de mobilier de dedesubt. Ai o canapea de 200 cm? Orientează-te către un tablou sau un set de tablouri cu o lățime totală între 120 și 150 cm. Ai un pat de 160 cm? Caută o piesă între 100 și 120 cm lățime.

Această proporție creează echilibru vizual. Tabloul nu pare nici prea mic, nici exagerat. Pentru living sau dormitor, regula funcționează în majoritatea cazurilor și te scapă de calcule complicate. Măsoară mobilierul, aplică procentul și notează dimensiunea. Apoi, caută tablouri care se încadrează în acest interval.

Dacă nu ai mobilier sub tablou și vrei să decorezi un perete liber, ia în calcul lățimea totală a peretelui. O formulă simplă: tabloul poate ocupa aproximativ 55–60% din lățimea peretelui.

Exemplu concret: Perete de 300 cm → tablou de aproximativ 165–180 cm lățime (sau un set care acoperă această dimensiune).

În camerele mari, evită lucrările mici plasate singure. Se vor pierde în decor și vor crea un aspect dezechilibrat. Pentru un living peste 20 mp, un format mare sau o compoziție amplă oferă un rezultat coerent.

Canapeaua atrage atenția imediat. Tabloul trebuie să susțină această zonă, nu să o fragmenteze. Ține cont de două lucruri:

lățimea totală: 2/3 – 3/4 din canapea.

distanța față de spătar: 10–20 cm.

Dacă agăți tabloul prea sus, legătura vizuală dispare. Dacă îl cobori prea mult, spațiul pare aglomerat. Poți alege:

un singur tablou mare,

două sau trei piese aliniate,

un set care acoperă lățimea necesară.

Dormitorul cere echilibru vizual. Deasupra patului, păstrează aceeași regulă de 60–75% din lățimea acestuia. Pentru un pat de 180 cm, o lucrare între 110 și 130 cm lățime arată bine în majoritatea situațiilor.

Dacă tăblia este înaltă și decorativă, redu ușor dimensiunea tabloului. Dacă tăblia este joasă sau lipsește, poți merge pe un format mai înalt sau pe un set vertical. În spațiile mici, evită piese foarte masive. În cele aerisite, nu te teme de dimensiuni generoase.

Forma influențează percepția camerei.

vertical – ideal pentru holuri înguste sau spații între două ferestre. Creează impresia de înălțime.

orizontal – potrivit deasupra canapelei sau a patului.

pătrat – oferă echilibru în amenajări moderne.

Dacă vrei să înțelegi cum funcționează echilibrul vizual în compoziții, poți citi despre regula treimilor. Este un principiu folosit frecvent în artă și fotografie și te ajută să plasezi corect elementele într-un spațiu. Privește peretele și decide ce vrei să corectezi: înălțimea, lățimea sau proporțiile generale.

Dacă alegi mai multe tablouri, tratează ansamblul ca pe o singură piesă mare. Pași simpli:

măsoară zona totală pe care vrei să o ocupi.

marchează centrul la aproximativ 145–150 cm de la podea.

lasă 3–7 cm între rame, în funcție de stilul dorit.

Ai trei variante populare:

grilă simetrică (dimensiuni egale),

compoziție liberă (dimensiuni diferite),

aliniere pe o linie orizontală.

Așază ramele pe podea înainte să le fixezi pe perete. Fă o poză și verifică proporțiile.

Rama schimbă total proporțiile. O ramă lată de 8–10 cm poate mări dimensiunea totală cu până la 20 cm pe lățime și înălțime.

Când măsori, ia în calcul:

dimensiunea imaginii,

grosimea ramei,

eventualele margini albe (paspartu).

Dacă alegi un canvas fără ramă, obții un aspect mai simplu și mai ușor de integrat în spații mici.

Alege dimensiunea în funcție de măsurători reale. Ia ruleta, notează cifrele și aplică regulile de proporție. După ce stabilești intervalul potrivit, caută modele care se încadrează în acele dimensiuni și compară-le cu spațiul tău. Măsoară, testează și alege conștient!