Această versiune este însă, ușor zis, departe de realitatea în care GERB nu a reușit să formeze un cabinet de coaliție și a anunțat din nou că „toată lumea este împotriva noastră – ori suntem foarte răi, ori suntem cei mai buni”.

“În ultimii patru ani, guvernul bulgar a făcut eforturi fără precedent pentru a demasca rețeaua de spioni ruși din Bulgaria. Urmare a acestui fapt, mulți spioni sub acoperire de diplomați au fost expulzați din țară. Am primit un sprijin puternic pentru asta și din partea NATO. După cum era de așteptat, acest lucru i-a enervat pe adversarii notri politici”, a declarat președintele GERB, Boiko Borisov, în cadrul unui summit online al PPE, joi, citat de Centrul de presă al partidului. În urmă cu o lună, el a spus și în fața structurilor de tineret ale formațiunii că schimbările de personal de la conducerea serviciilor au fost provocate de dezvăluirile despre scandalul de spionaj.

Noua mantră preferată

După ce Atanas Atanasov, președintele Agenției de Stat pentru Informații, a fost eliberat din funcție,și el a declarat că principalul motiv al înlăturării sale este brațul lung al Kremlinului. Comentariul președintelui demis al Agenției de Stat pentru Securitate Națională (DANS), Dimităr Gheorghiev, a fost similar, după ce cei doi s-au trezit într-un concediu îndelungat fără plată, aprobat de fostul prim-ministru Boiko Borisov.

Cei trei citați mai sus vorbesc despre operațiunea anunțată la data de 19 martie de Parchet privind reținerea a șase persoane sub suspiciunea de participare la un grup de spioni care a colectat și transmis informații clasificate ambasadei ruse. Printre ei se numără un ofițer activ de informații militare, un fost cadru de conducere din spionajul militar, soția acestuia, care are cetățenia bulgară și rusă, șeful registraturii secrete de la Adunarea Națională din Sofia, șeful adjunct al Direcției pentru Buget de la Ministerul bulgar al Apărării și un alt oficial al Ministerului Apărării.

Dacă adăugăm că, în ultimul an și jumătate, Bulgaria a expulzat în total 7 diplomați ruși acuzați de spionaj în Bulgaria, omul poate vedea cu adevărat brațul lung al Rusiei. Și să creadă că schimbările de la conducerea serviciilor de informații sunt în favoarea Rusiei, precum și că dificultățile lui Borisov datorate dezvăluirilor cabinetului interimar sunt dictate de acolo.

Justificări și nimic mai mult

Dar, de fapt, acestea sunt doar scuze. GERB, adică Boiko Borisov, conduce Bulgaria, respectiv serviciile, de aproape 11 ani. Expulzarea spionilor ruși a început abia după presiuni din partea partenerilor euroatlantici. Nu acesta a fost comportamentul lui Boiko Borisov și al serviciilor în martie 2018, când Bulgaria a fost una dintre puținele țări care nu a expulzat niciun diplomat după scandalul cu otrăvirea fostului ofițer KGB, Serghei Skripal, în Marea Britanie, și a fiicei sale. Peste 20 de țări din UE au expulzat cel puțin un reprezentant al Federației Ruse, semn că consideră inacceptabil ceea ce s-a întâmplat. Borisov a anunțat atunci cu mândrie că, la o ședință a Consiliului European pe această temă, a cerut dovezi concludente că Moscova e implicată.

Nimic nu s-a schimbat nici când a devenit clar că persoane legate de cazul Skripal au fost în Bulgaria și probabil că au o implicare în otrăvirea traficantului bulgar de arme Emilian Ghebrev, în 2015. La începutul anului 2019, într-o conferință de presă la Consiliul de Miniștri, s-a susținut că Ghebrev ar fi singur vinovat și a fost probabil otrăvit cu un insecticid pus într-o salată rucola și ân cafea.

Au știut, dar …

Dacă ne întoarcem puțin în urmă la anii care au urmat imediat după anexarea Crimeei, aceleași servicii nu au făcut nimic pentru a opri propaganda de știri false, care a fost generos sponsorizată de Rusia. Nu a fost luată nicio măsură împotriva plecării bulgarilor de a lupta la Donbas sub comanda rusă. Unul dintre recrutorii luptătorilor pentru separatiști, sârbul Bratislav Zhivkovic, a fost văzut în 2017 la proteste, alături de consulul rus de la Varna, precum și la Centrul Cultural Rus din Sofia, în timp ce România l-a declarat persona non grata, iar apoi a fost arestat și judecat în Serbia sa natală. Au fost înființate grupuri paramilitare în Bulgaria, care încă fac „exerciții” cu puști airsoft în pădurile din partea de est a țării. Potrivit unor publicații, ei sunt instruiți de instructori ruși. Au fost create chiar stații ale cazacilor.

În conversațiile informale, reprezentanții serviciilor și parlamentarii cu acces la rapoartele lor au împărtășit atunci că toate acestea sunt cunoscute și cei implicați sunt supravegheați.

Mai târziu, în aprilie anul acesta, Borisov a confirmat, de asemenea, că acțiunile Rusiei au fost cunoscute în toți acești ani. Motivul a fost declararea unui alt diplomat rus ca persona non grata. Cu o zi mai devreme, Procuratura a anunțat că patru bombardări la depozite militare în Bulgaria în ultimii 10 ani au fost făcute probabil de ofițeri de informații militare rusești (GRU), care au de asemenea legături și cu încercarea de asasinare a comerciantului bulgar de arme Emilian Ghebrev. ”Cu mult înaintea cehilor, cu mult înaintea altora, noi am lucrat și, din fericire, serviciile partenere știu de când lucrăm la aceste subiecte”, a spus atunci Borisov.

Când s-a întors clătita?

Inversarea cursului lui Borisov a avut loc la mijlocul anului 2019. Președintele Mișcării Naționale Rusofili, Nikolai Malinov, a fost arestat sub suspiciunea de spionaj, Procuratura a recunoscut că se pare că Ghebrev a fost otrăvit la fel ca Skripal, iar asta de aceeași ruși, ai „oligarhului pravoslav” Konstantin Malofeev, iar fostului șef al GRU și RISI, Leonid Reșetnikov, i-a fost interzis să intre în țară.

Schimbarea în acțiunile lui Borisov poate fi explicată doar prin presiunea partenerilor și imposibilitatea de a pretinde că nu observă ce fac serviciile rusești în Bulgaria. Procuratura a devenit mai activă după vizita în SUA a procurorului-șef de atunci, Sotir Țațarov, a adjunctului său, Ivan Gheșev, precum și a șefilor serviciilor de informații – DANS, serviciul militar și cel extern. Imediat după expulzarea primului „diplomat” rus, Borisov și-a văzut visul de a se întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.

Să nu uităm că: Bulgaria se bazează încă aproape în totalitate pe resursele energetice rusești, în pofida laudelor de diversificare. Contribuabilii bulgari au plătit 1,3 miliarde de leva pentru presupusul proiect respins al Centralei Nucleare de la Belene și continuă încercările de finalizare a acestuia cu participare rusă. South Stream a murit pentru a învia ca Balkan Stream. Conducta este deja finalizată și gazul curge prin ea, gazul pe care compania rusă Gazprom îl vinde Serbiei. Numai până acum, acesta a costat contribuabilii bulgari aproape 2,1 miliarde de leva fără TVA și va ajunge la 3 miliarde de leva fără TVA.