Iată cum arată Simona Halep după ce s-a operat la nas

Marți, 27 septembrie 2022, a fost ziua de naștere a Simonei Halep. Aceasta a împlinit frumoasa vârstă de 31 de ani. Într-o asemenea zi, ea a decis să își petreacă timpul cu părinții ei. Cei trei au mers împreună la un centru comercial din nordul Bucureștiului pentru a se răsfăța la o sesiunea de shopping.

Tatăl vedetei a fost un gentleman și a cărat toate plasele de cumpărături. Simona Halep nu a dorit să atragă atenția oamenilor din mall, așa că s-a îmbrăcat simplu: cu o pereche de jeans deschiși la culoare, un tricou gri și o șaptă.

Cu toate acestea, jucătoarea de tenis a fost recunoscută de fanii ei, care au făcut poze cu ea, dar și de paparazzi de la WOWbiz.ro. Din imaginile surprinse, se vede clar că Simona Halep s-a refăcut bine după intervenția suferită.

Simona Halep și-a operat nasul. Avea probleme de respirație: „Lucrurile se înrăutățeau noaptea”

În urmă cu două săptămâni, Simona Halep s-a operat la nas deoarece avea probleme mari de respirație, care se agravau noaptea. Jucătoarea de tenis le-a spus fanilor ei că operația a decurs foarte bine.

„După cum unii poate ştiaţi, m-am chinuit în ultima perioadă cu problemele la nas şi lucrurile s-au înrăutăţit în timpul verii, mai ales la Washington. Această problemă nu mă lăsa să respir şi lucrurile se înrăutăţeau noaptea, când nu puteam respira deloc pe nas. Singurul mod prin care putea fi rezolvată această problemă era o intervenţie chirurgicală.

Doctorul Daniel Popescu este cel care a efectuat-o şi a folosit această oportunitate pentru a face şi o intervenţie estetică. De asemenea, vreau să mulţumesc şi medicului anestezist, dr. Uleia Alex. Totul a decurs foarte bine. Voi avea nevoie de câteva săptămâni de repaus înainte de a face efort fizic. Ne revedem curând pe terenul de tenis!”, a scris Simona Halep pe contul ei de Twitter.

Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court ❤️ pic.twitter.com/LhAUNtM67e — Simona Halep (@Simona_Halep) September 12, 2022

Totodată, aceasta le-a recunoscut fanilor ei că nu i-a plăcut niciodată forma nasului ei.

„Nu am putut să o fac mai devreme, pentru că nu am avut liberă o perioadă de trei luni pentru recuperare, pentru că tenisul a fost prioritatea în viața mea. Însă acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine. De aceea am ales și operația estetică.

Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu. Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe cea estetică. Sunt sigură că mulți mă înțelegeți”, a fost mesajul pe care l-a postat, recent, Simona Halep pe contul ei de Instagram.