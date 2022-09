Au fost anunțate schimbări în componența juriului de la iUmor difuzat la Antena 1 începând cu cea de-a şasea ediţie a emisiunii. Cea de a șasea ediție urmează să fie difuzată duminica aceasta, pe 2 octombrie. Schimbarea îl vizează pe actorul Mihai Bendeac, care, conform cancan.ro, ar fi avut o ceartă cu echipa de producţie a emisiunii.

Costel Bojog va fi jurat la iUmor

Costel Bojog este noul jurat al emisiunii, cel care se va alătura juriului iUmor, alături de Delia și Cheloo. Bojog va fi jurat permanent al emisiunii, începând din cea de-a şasea ediţie a show-ului, difuzată duminică, de la 20:00, a anunţat Antena 1.

„Am primit cu bucurie propunerea de a lucra cu Delia şi Cheloo şi sunt încântat că am şansa să cunosc oameni interesanţi şi valoroşi la masa juraţilor. Sigur că n-am scăpat nici de roast-urile usturătoare, dar iUmor este şi despre asta, pentru că … iUmor şi n-ai scăpare! Până acum m-am distrat foarte tare şi am învăţat multe! E o experienţă grozavă!”, a declarat Costel Bojog. În plus, juratul-surpriză din această duminică este actrița Maia Morgenstern.

De ce a plecat Mihai Bendeac de la emisiunea iUmor

Mihai Bendeac a fost în juriul emisiunii de la Antena1 încă de la începutul show-ului. Actorul ar fi renunțat la calitatea de jurat după ce a avut un scandal cu echipa de producţie, a anunțat sursa citată săptămâna trecută.

Într-una dintre pauzele de la filmările iUmor, Mihai Bendeac s-ar fi retras în pauză să se relaxeze şi a început să vizioneze un clip în care Mugur Mihăescu i-a criticat dur pe cei care cred în vaccinul anti-COVID şi, implicit, în pandemia de Coronavirus. Mihai Bendeac l-a luat la mişto pe Mihăiescu prin atitudinea pe care a avut-o față de pandemie, crezând că nimeni nu este prin preajma lui în afară de cei foarte apropiaţi.

În timp ce l-a luat la mișto pe Mugur Mihăiescu, acesta a fost filmat de către echipa emisiunii cu scopul de a difuza imaginile pe post. Bendeac nu ar fi fost de acord ca imaginile să fie difuzate şi, din această cauză, s-ar fi certat cu echipa de producţie. Ulterior, acesta a refuzat să mai participe în calitate de jurat la iUmor.