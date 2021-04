CTP îl pune la zid pe Vlad Voiculescu: Nu are competența necesară. Reacție dură după tragedia de la Victor Babeș

Gatezarul și scriitorul a precizat că evenimentul de luni seara ar fi fost unul tragic dacă înainte nu ar fi fost alte evenimente neplăcute în spitalele din România. El a precizat că ceea ce se întâmplă azi se numește disoluția autorității.

Gazetarul a continuat prin a întreba dacă va exista cineva care va plăti pentru situația de la ”Victor Babeș”, în contextul în care, până acum, pentru astfel de tragedii nu a plătit nimeni.

Un alt subiect abordat de CTP este ”obsesia” USR-PLUS de a-l ține în fruntea Ministerului Sănătății pe Vlad Voiculescu. Acesta a comentat declarațiile lui Dan Barna cu privire la ministrul Sănătății.

„Îl avem pe Voiculescu, care nu e diamant, spune domnul Barna, dar e prost. Adică ce înseamnă că nu e diamant, dar nu avem altul mai bun? Înseamnă că e prost, dar e prostul nostru. Şi nu permitem, pentru că noi suntem USR-Plus şi nu permitem să-l daţi jos. Este şi ilogic ce a spus domnul Barna, e profund ilogic. A spus că deşi nu e diamant domnul Voiculescu, noi nu avem altă soluţie mai bună. Care noi? USR Plus? Păi dacă USR Plus nu găseşte în rândurile sale, ale membrilor, simpatizanţilor săi, nu găseşte pe nimeni mai bun decât Voiculescu, ce împiedică USR Plus să ia un medic valoros din ţara asta, un cadru universitar, o persoană mai presus de orice suspiciune în ce priveşte integritatea şi competenţa şi să o pună în această funcţie în folosul cetăţenilor, girată şi sprijinită de USR Plus. E ilogic ce spune domnul Barna”, a mai afirmat acesta.