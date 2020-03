Miniștrii transporturilor din UE, împreună cu Comisia Europeană, au convenit să colaboreze îndeaproape pentru a reduce la minimum perturbările traficului, în special pentru transportul de marfă esențială. Sectorul transporturilor este grav afectat de diverse măsuri naționale de limitare a pandemiei.

Președinția croată a Consiliului UE, reprezentată de ministrul pentru mare, transport și infrastructură, Oleg Butković, a concluzionat că un prim pas important a fost făcut în direcția unei abordări coordonate și a subliniat necesitatea de a ne concentra pe limitarea răspândirii virusului în timp ce cooperarea strânsă între statele membre, Comisia Europeană și diferitele părți interesate ar trebui să continue neîntrerupt.

Ministrul a subliniat, de asemenea, importanța găsirii unor soluții pentru obligațiile financiare ale întreprinderilor și ale operatorilor de transport, întrucât este de datoria noastră să menținem stabil sectorul european al transporturilor: „Există un angajament clar de a coordona și de a lucra mai bine împreună. Statele membre trebuie să continue să anunțe măsurile naționale întreprinse și, de asemenea, să raporteze în ceea ce privește măsurile cele mai eficiente. Este important să se găsească soluții pentru obligațiile financiare ale întreprinderilor și ale operatorilor de transport. Trebuie să oferim întreprinderilor marjele financiare de care au nevoie pentru a supraviețui acestei perioade cruciale, evitând, în același timp, ca soluția unei companii să devină problema alteia. Am fost de acord că este important să se mențină transportul de mărfuri, inclusiv la nivel transfrontalier, pentru a ne asigura că bunurile și produsele medicale de bază ajung la cetățenii noștri. De asemenea, am auzit ce alte măsuri intenționează să ia Comisia, deoarece o serie de măsuri urmează să fie decise la nivelul UE, pentru a asigura sprijin pentru toți cetățenii UE și pentru economia UE. Săptămâna aceasta, grupurile de pregătire ale Consiliului au discutat deja prima propunere concretă care a fost înaintată săptămâna trecută — alocarea sloturilor de zbor. Ca Președinție în exercițiu ne angajam să o finalizăm cât mai curând posibil.”

Ce soluții oferă Adina Vălean

Comisarul pentru transport Adina Vălean a indicat o listă clară de acțiuni în cadrul intervențiilor sale menite să protejeze buna funcționare a pieței unice. Aceasta include libera circulație a lucrătorilor din domeniul transporturilor, „culoare verzi” — căi prioritare pentru transportul de mărfuri, flexibilitate pentru normele privind perioadele de conducere și de repaus, respectiv notificarea prealabilă a Comisiei privind măsurile întreprinse. Sprijinul exprimat de șefii de stat pentru orientările privind frontierele va facilita măsurile care vor asigura continuarea fluxului de mărfuri în UE.

Miniștrii au discutat, de asemenea, despre modalitățile de atenuare a impactului negativ asupra sectoarelor transporturilor și turismului. Aceștia au convenit că răspunsurile la COVID-19 nu ar trebui să agraveze dificultățile economice și sociale prin întreruperea legăturilor de transport atât de necesare. Este imperativ să menținem funcțională economia și, în acest sens, sectorul transporturilor este esențial.

Comisarul european pentru transport, Adina Vălean, a declarat: „Este timpul pentru măsuri concrete, o coordonare strânsă între statele membre și am convenit să se desemneze puncte de contact naționale pentru o mai bună coordonare. Am solicitat instituirea unor „culoare verzi”, esențiale pentru a menține libera circulație a mărfurilor și a persoanelor care trebuie să traverseze frontierele. Am subliniat importanța protejării lucrătorilor din domeniul transporturilor. Am oferit tot sprijinul Comisiei în ceea ce privește cadrul de reglementare și instrumentele financiare pentru a ajuta industria transporturilor, puternic afectată în ultimele zile, să se redreseze. De exemplu, vom fi flexibili, astfel încât niciun beneficiar al Facilităţii „Conectarea Europei” să nu fie penalizat din cauza întârzierilor cauzate de criză. Apreciez foarte mult angajamentul de care au dat dovadă miniștrii transporturilor în aplicarea principiului solidarității.”

Comisia se angajează să dea dovadă de toată flexibilitatea necesară în ceea ce privește relaxarea cerințelor relevante și a invitat statele membre să facă același lucru pentru a reduce presiunea exercitată asupra unui sector aflat în criză, permițându-i să se concentreze asupra sarcinilor principale de furnizare a transportului de marfă esențială către public. Cu toate acestea, Comisia a subliniat, de asemenea, că orice stat membru care impune restricții în ceea ce privește transportul de mărfuri, lucrătorii din domeniul transporturilor și pasagerii ar trebui să facă acest lucru numai din motive de sănătate publică. Orice restricții ar trebui să țină seama de particularitățile modului de transport în cauză.

S-a recunoscut pe scară largă faptul că situația actuală necesită o solidaritate continuă și o cooperare strânsă între statele membre și că toate acțiunile întreprinse la nivel național ar trebui să se inspire din aceste principii.

