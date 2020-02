Vălean a avut întrevederi cu autoritățile regionale din Tirol (Austria) și Tirolul de Sud (Italia), precum și cu ministrul mediului austriac, Leonore Gewessler, ministrul transporturilor italian, Paola de Micheli și ministrul transporturilor din Germania, Andreas Scheuer. Ruta Brenner, parte dintr-un coridor european extrem de important mai ales pentru transportul de mărfuri, este supra-aglomerată, dar și supra-poluată, iar deciziile de limitare și restricționare a traficului pun probleme din punct de vedere al liberei circulații a mărfurilor și persoanelor.

“Nu putem sprijini soluții unilaterale, pentru că ele nu vor funcționa. Rolul meu e să facilitez și să aduc împreună părțile interesate de Brenner pentru a găsi o soluție comună.”, a declarat Vălean ziariștilor prezenți la conferința de presă din Tirol.

Investiție de miliarde de euro

Adina Vălean a vizitat și noul tunel Brenner, o investiție, până acum, de 2 miliarde de euro din partea Comisiei Europene, tunel care se va deschide în 2028 și va oferi o alternativă de transport a mărfurilor pe calea ferată. Acest tunel e soluția pe termen lung, iar Vălean a amintit că trecerea înspre transportul pe cale ferată este viitorul pentru europeni, în linia politică a actualei Comisii și a Green Deal.

“Acest proiect, tunelul, este cu adevărat un proiect European pentru că e finanțat din banii contribuabililor din întreaga Uniunea Europeană. Toți europenii au contribuit la acest proiect, care ne permite să mutăm transportul de marfă spre calea ferată. Am investit 2 miliarde de euro aici și sunt foarte fericită să văd că lucrurile progresează în ritmul planificat.”,a fost declarația comisarului după vizita din Italia a șantierului.

Retricțiile austriecilor au blocat traficul în Germania

Pasul Brenner este foarte traficat de camioanele de marfa pentru ca se afla la o altitudine mai joasă, e pe un coridor European important și pentru că austriecii au taxe mici de camioane. Cum romanii sunt unii din cei mai numerosi transportatori de marfa din Europa, masurile unilaterale de blocare a traficului, luate de austrieci, ne afecteaza si pe noi.

Austriecii au restrictionat traficul pentru a lupta cu poluarea din zona, dar au luat masuri discriminatorii si inegale pentru soferii altii decat austrieci. Italia e cea mai afectata de masurile guvernului regional din Tirol, care violeaza dreptul la libera circulatie al marfurilor in spatial intracomunitar, dar si Germania. In Germania, restrictiile de trafic austriece provoaca congestie oe autostrazi. Austria a fost adusa de doua ori in fata Curtii Europene de Justitie, dar problema nu s-a rezolvat.

Atacată în presa austriacă

Comisarul Adina Valean a ales ca prima ei misiune sa fie aceasta speta extrem de complicata, intr-o situatie foarte tensionata, la nivelul celor trei tari. A vizitat Austria si a declarat presei de acolo ca “solutiile unilaterale nu pot fi acceptate”. Media locala, tiroleza, impreuna cu guvernatorul Tirolului, au fost revoltati ca un comisar (mai ales din Romania) a indraznit sa le ceara consesns cu celelate tari din regiune si o solutie comuna. Tonul a fost foarte inflamat, cu guvernatorul care s-a plans ca Adina Valean vrea sa ii ingenuncheze pe tirolezi. Presa austriacă a titrat că măsurile Adinei Vălean aruncă regiunea cu 10 ani în urmă, iar guvernatorul local a cerut chiar o întrevedere cu Ursula Von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

Italienii și germanii așteaptă măsuri eficiente

Presa italiana si germana au fost echilibrate si favorabile vizitei Comisarului, asteptand sa aplice un set de masuri care ar putea rezolva situatia in zona.

In trenul care trasporta camioanele cu marfa prin pasul Brenner, Adina Valean, care era insotita de ministrul austriac al mediului, s-a intalnit cu un grup de soferi de camioane romani, care s-au plans si ei de multele restrictii si de timpii mari de asteptare.

