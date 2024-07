La conferința de bilanț, comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a subliniat că noul acord de liberalizare a transportului rutier între Ucraina și Uniunea Europeană include măsuri mai stricte pentru transportatorii ucraineni, menite să asigure statelor membre, în special celor de la frontiera externă, că se respectă regulile europene fără abuzuri.

Declarația comisarului vine ca răspuns la afirmațiile FORT, conform cărora Comisia Europeană a stabilit că transportatorii ucraineni nu pot fi reținuți la vamă sau în trafic.

Comisarul a subliniat că nu există nicio exonerare, explicând că prelungirea acordului de liberalizare a transportului rutier între Ucraina și Uniunea Europeană a fost discutată în contextul disputelor existente între Polonia și Ucraina.

În primăvară, acordul cu Moldova a fost prelungit fără incidente, însă pentru acordul cu Ucraina s-au impus măsuri sporite de siguranță pentru a asigura că transportul respectă regulile și este supus verificărilor riguroase.

„Nu e scutit nimeni de nimic. Este vorba de prelungirea acordului de liberalizare a transportului rutier între Ucraina şi Uniunea Europeană. În primăvară am prelungit şi acordul Moldovei cu Uniunea Europeană şi n-a mai zis nimeni nimic, dar, din cauza disputelor existente între Polonia şi Ucraina pe transportul rutier, de data aceasta pentru prelungirea acordului cu Ucraina s-au luat măsuri de siguranţă, să spunem, sporite.

Asta ce înseamnă? Înseamnă mai multe garanţii că acest transport se va desfăşura sub verificare, sub reguli clare. Deci, este exact opusul la ceea ce am văzut că spun transportatorii români, ceea ce mă miră, pentru că, în general, transportatorii români sunt foarte buni cunoscători ai legislaţiei europene în materie. Ori, ceea ce am văzut ieri era opusul a ceea ce este în realitate”, a spus comisarul european.