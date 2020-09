Cristina Ich este una dintre cele cunoscute prezențe mondente din showbiz-ul românesc, fiind de asemenea o bloggeriță cunoscută. Numită și „Angelina Jolie de România”, aceasta a avut o problemă serioasă în cursul zilei de joi, atunci când i-a fost atrasă atenția cu privire la ținute pe care o poartă în momentul în care a intrat în local. Cu toate că atât ea, cât și prietenii ei erau îmbrăcați în haine de firmă, o ospătăriță le-a atras atenția ca data viitoare să vină mai adecvat îmbrăcați.

Mesajul Cristinei Ich de pe Instagram

„Deci mă pregăteam, am făcut rezervare cu Costi și cu Gabi să mâncăm la Clandestin, în condițiile în care acolo se ascultă muzică house dar din aia de drogangeală level 999. N-ai voie să intri, nu sunteți adecvat îmbrăcați, în condițiile în care acest restaurant este pe ponton, n-are vreo stea, două, deci atât m-a enervat fetița aia și cum a zis data viitoare, dar putea să spună de la intrare, dar ea s-a uitat așa cu coada ochiului și ne-a zis data viitoare să veniți. Să mori tu, păi ce noi ne luăm din Dragon, Tom Ford mi-am pus by the Lake. Tu ce ești mă, Gucci și Palm Angels, nu eram adecvat îmbrăcați. Eu mă întreb, cum îi angajați?”, a transmis Cristina Ich pe contul de Instagram.

„Clandestin este o cafenea, lounge, restaurant, pe un ponton cu muzică DJ, dar noi nu eram adecvat îmbrăcați”, a mai spus vedeta într-un alt clip.

Atacuri dure pentru Cristina Ich, după ce Pestrițu s-a îmbolnăvit de coronavirus

Cristina Ich a fost bombardată cu mesaje din partea urmăritorilor de pe Instagram, în care a fost anunțată că Adelina Pestrițu este infectată cu coronavirus, însă aceasta a scris un mesaj care i-a lăsat cu căscată pe toți internauții.

”Tot primesc mesaje și nu înțeleg de ce mi le trimiteți mie, dar presupun că este o chestie de bârfă din asta online. M-am uitat și eu pe story-uri… Am o singură curiozitate, nu este o lipsă de respect, Doamne ferește… O simplă întrebare: dacă rămâi fără gust și fără miros cum simți mirosul de brăduț de vanilie și mirosul nou de mașină? E o simplă curiozitate… Sau asta ai avut acum câteva zile? Iar acum s-a testat, dar presupun că te testezi când rămâi fără gust și fără miros automat, nu peste câteva zile când ți-a revenit mirosul. Așa gândesc eu logic… Dar, Doamne ferește…”, a spus Cristina Ich pe Instagram.

Cristina Ich nu crede că simptomele de coronavirus se instalează de la o oră la alta. Vedeta a sesizat că Adelina Pestrițu simțea mirosul deodorantului din mașină, cu câteva ore înainte să anunțe că suferă de coronavirus.

”Niciodată nu mi-am imaginat că ești foarte bine pe zi, adică foarte bine, foarte veselă, mirosind brad… și seara te lovește un COVID. E foarte greu să cred că oamenii care rămân fără gust și fără miros nu se testează și se testează abia când revine mirosul și gustul și atunci își dau seama că au COVID”, a mai spus frumoasa șatenă.