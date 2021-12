Anca Serea, în lacrimi la un salon de înfrumusețare. Ce a pățit, de fapt, soția lui Adi Sînă

Cristina Ich a postat pe contul său de Instagram că a mers la un salon de înfrumusețare din București pentru a-și face manichiura. Acolo, a fost surprinsă să o găsească pe Anca Serea în lacrimi și a întrebat-o ce s-a întâmplat, de fapt.

Ulterior, Cristina Ich a relatat că soția lui Adi Sînă făcea un live despre voluntariat, moment în care o femeie a început să țipe la ea, deranjată de faptul că prezentatoarea de la Prima TV vorbea în salon, asta în condițiile în care cele două nu se aflau în aceeași încăpere.

„E aici Anca Serea, care plânge (…) Anca, dacă mai plângi, plâng și eu cu tine. Deci mi se rupe sufletul. Femeie, tu ești prea sensibilă. Băi, dar n-am fost eu aici, n-am fost eu, că să vezi ce ieșea, fetiță, ieșea jihadul, crede-mă. Suntem la un salon de manichiură, unde aici se bârfește, se vorbește, deci să se ducă la spa, în munți”, a spus Cristina Ich.

Anca Serea: Mi s-a părut umilință maximă

Vedeta a intervenit și a precizat că s-a simțit foarte umilită și că și-a cerut scuze.

„Sunt în stare de șoc. Mi s-a părut umilința maximă. Mi-am cerut scuze oricum”, a spus soția lui Adi Sînă.

Cristina Ich a reacționat imediat și a spus că femeia care a țipat la ea s-a umilit și că o să afle cine este, de fapt, cea care a făcut-o pe Anca Serea să plângă.

„Ea s-a umilit, nu tu, ești un om prea bun și educat, dar o să aflăm cine e”, a mai adăugat Cristina Ich.

Anca Serea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate

Ultima perioadă nu a fost una prea bună pentru soția lui Adi Sînă, aceasta povestind că s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Invitată la o emisiune de la Antena Stars, vedete a povestit că analizele îi ies bine, însă nu se simte foarte bine. Cu toate acestea, prezentatoarea de la Prima TV spune că nu mai are anemie.

„Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine.

Sunt foarte epuizată și obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Nu mai am anemie. Totul este ok.

Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a povestit vedeta la Antena Stars.